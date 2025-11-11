El Gobierno concede la Gran Cruz al Orden del Mérito Civil a Carlota Bustelo a título póstumo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión de la Gran Cruz al Orden del Mérito Civil a título póstumo a la exdiputada socialista Carlota Bustelo, fallecida el pasado 16 de octubre a los 85 años.

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que ha destacado que "la España de hoy es fruto del trabajo incansable de mujeres como Carlota Bustelo"

Alegría ha destacado el papel de Bustelo durante la Transición como "una de las madres de la Constitución", además de haber apostillado que la condecorada hizo de la "igualdad y de la libertad su causa".

La condecoración, instituida por el Rey Alfonso XIII en 1926, premia a aquellas personas que reúnan "las virtudes cívicas de los funcionarios al servicio del Estado, así como los servicios extraordinarios de los ciudadanos españoles y extranjeros en el bien de la nación".

Bustelo, nacida en Madrid en 1939, era licenciada en Ciencias políticas y económicas y socialista desde 1974. En 1976 construyó el Frente de Liberación de la Mujer. Además, fue la primera directora del Instituto de la Mujer en 1983.