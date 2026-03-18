El Gobierno concede la Gran Cruz al Orden del Mérito Civil al embajador de España en Irán, Antonio Sánchez-Benedito

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al embajador de España en Irán, Antonio Sánchez-Benedito Gaspar, que ocupa este cargo desde mayo de 2024.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de su publicación en el BOE bajo el Real Decreto 236/2026, por el que se concede dicho título al diplomático.

"En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Antonio Sánchez-Benedito Gaspar, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de marzo de 2026, vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil", detallan desde el departamento que dirige el ministro José Manuel Albares.

Precisamente, el pasado 7 de marzo, Albares confirmó que se había evacuado "con éxito" la Embajada de España en Irán. "El Embajador y personal esencial que seguía en Teherán acaban de cruzar la frontera con Azerbaiyán y se encuentran a salvo", informaba el ministro en un mensaje difundido en la red social 'X'.

ANTES, EMBAJADOR EN MISIÓN ESPECIAL PARA EL SAHEL Y EL PLAN ÁFRICA

Sánchez-Benedito fue nombrado embajador de España en la República Islámica de Irán en el mes de mayo de 2024, tras la aprobación por parte del Ejecutivo de un real decreto. Hasta entonces, ostentaba el cargo de embajador en misión especial para el Sahel y el Plan África.

El condecorado es licenciado en derecho y diplomado en administración de empresas por ICADE, es diplomático de carrera desde 1994 y ha desempeñado numerosos puestos tanto en el Ministerio de Asuntos Exteriores como en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

Durante su estancia en España ha trabajado en las subdirecciones generales de América del Sur y de África Subsahariana, donde fue subdirector general entre 2004 y 2008. En el exterior, ha sido encargado de negocios en Libia, segunda jefatura en las Embajadas de Angola, El Salvador y Mozambique, y embajador en Etiopía, Yibuti y Seychelles, así como representante permanente de España ante la Unión Africana.

En el SEAE ha sido embajador de la UE en Madagascar y Comores (2014-2018) y en Mozambique (2018-2022). Asimismo, ha sido embajador en misión especial para el Sahel en dos ocasiones, entre 2013 y 2014 y entre 2022 y 2024.

Asimismo, ha publicado numerosos artículos sobre cuestiones relacionadas con África y la Cooperación al Desarrollo, así como ha participado en diversas conferencias y seminarios, incluyendo la dirección del curso de verano sobre la problemática de la mujer africana en la Universidad de Málaga. Además, habla fluidamente inglés, francés, alemán, portugués y español.