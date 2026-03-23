El Gobierno condena las acciones de Israel para destruir los puentes sobre el río Litani y viviendas civiles libanesas

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de Ley del estatuto de las personas en formació - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha expresado "su más rotunda condena" tras el anuncio de Israel para destruir "inmediatamente" los puentes sobre el río Litani que sirven como barrera de separación geográfica del sur de Líbano, así como de las viviendas de población civil libanesa en aldeas limítrofes, al entender que "supone una flagrante y premeditada violación del Derecho Internacional Humanitario".

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha anunciado este domingo que tanto él como el primer ministro, Benjamin Netanyahu, han dado orden de "destruir inmediatamente todos los puentes sobre el río Litani que están siendo empleados para efectuar actividades terroristas para impedir el tránsito de los terroristas de Hezbolá y sus armas hacia el sur".

Katz también ha señalado que ha dado instrucciones al Ejército para "acelerar la destrucción de las viviendas libanesas de la línea de contacto, para frustrar las amenazas a las comunidades israelíes, de acuerdo con el modelo de Beit Hanun y Rafá", dos poblaciones del noroeste y el sur de la Franja de Gaza, ahora mismo bajo control israelí.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores que dirige José Manuel Albares ha defendido que las infraestructuras civiles, incluidas viviendas y centros sanitarios, "no pueden considerarse nunca, de conformidad con el derecho internacional, objetivos militares". Este acciones, según ha recordado el Gobierno, "atentan contra los principios más básicos del Derecho Internacional Humanitario, destruyendo las vidas de población civil inocente".

Ante ello, España ha reiterado "categóricamente" su condena contra "cualquier intento de aislar y dividir el territorio libanés", y ha instado al respeto de la integridad territorial y soberanía del Líbano.

"El Gobierno de España llama a la comunidad internacional a actuar para evitar la impunidad de estas acciones y a reforzar el respaldo a los esfuerzos del Gobierno del Líbano por afianzar la soberanía y la integridad territorial bajo su autoridad", ha reclamado en el comunicado.