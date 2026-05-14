El Gobierno condena los ataques con drones de Rusia a Kiev y se reafirma: "España está con Ucrania"

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ofrece una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, a 13 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a través de un mensaje en la red social 'X', ha condenado este jueves los recientes ataques con drones de Rusia sobre Kiev y ha reafirmado la postura del Gobierno frente a la guerra. "España está con Ucrania".

El mensaje ha llegado después de que el Gobierno de Ucrania haya convocado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por estos últimos ataques sobre la capital, que han dejado al menos ocho muertos, entre ellos una menor de edad, y casi medio centenar de heridos además de "dos docenas de desaparecidos".

El titular de Exteriores ha expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas y ha señalado a Rusia en su "insistencia" de "prolongar la guerra e impedir que se avance hacia una paz duradera".