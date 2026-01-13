El Gobierno condena los "inaceptables ataques" de Israel a los militares españoles en Líbano

Archivo - Un vehículo de la FINUL realiza labores de patrulla en el sur de Líbano - ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha expresado su "firme condena" por lo que ha calificado de "inaceptables ataques" por parte de Israel contra la Fuerza Interina de la ONU para Líbano (FINUL) después de que este lunes 'cascos azules' españoles fueran objeto de disparos por parte del Ejército israelí dentro de territorio libanés.

"El Gobierno de España reitera su firme condena a los continuos e inaceptables ataques israelíes contra las posiciones de FINUL, el último de los cuales amenazó otra vez más la integridad física del contingente español, en una sucesión de acciones que representa una seria escalada contra el personal e infraestructuras de UNIFIL", ha señalado en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Según ha informado este martes el Estado Mayor de la Defensa, tres carros de combate israelíes penetraron la tarde del lunes en territorio de Líbano y abrieron fuego contra un batallón español de la Brigada Este de la FINUL, sin que se produjeran heridos.

Así las cosas, el Gobierno ha instado a Israel a "respetar las fuerzas de paz y a cumplir con sus obligaciones en materia de Derecho Internacional y con el acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024" con en virtud del cual el partido-milicia chií libanés debía retirarse del sur del país y las tropas israelés debían abandonar territorio libanés.

"España reitera su compromiso con la soberanía, integridad territorial y estabilidad de Líbano y con el cumplimiento íntegro de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, reafirmando su apoyo al mandato de la FINUL, cuya labor es esencial para la consecución de estos objetivos", ha rematado Exteriores en su comunicado.