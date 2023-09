Gobierno cree que Feijóo impone una "parálisis estéril" pero celebra que empiece a entender que España es más compleja

Asegura que no es momento de hablar de amnistía y que se moverá en el marco constitucional

BRUSELAS, 7 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha criticado este jueves en Bruselas que el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, haya impuesto a España una "parálisis estéril" mientras intenta su investidura, a lo que el ministro de Universidades, Joan Subirats, ha añadido que Feijóo "empieza a entender que el país es un poco más complicado de lo que él suponía" después de que el líder 'popular' se refiriera el miércoles al "encaje" territorial de Cataluña.

Preguntada por la amnistía que Puigdemont ha reclamado a cambio de apoyar la investidura de Sánchez, Alegría ha señalado que el PSOE "siempre ha trabajado en pro del reencuentro y de la convivencia" y en el marco de "la Constitución y de la coherencia", mientras que el PP "siempre se ha manejado en el campo de la división y la confrontación".

"Hemos tomado decisiones valientes porque creo que un partido político tiene que ser responsable", ha añadido la ministra, al tiempo que ha lamentado que "a cada solución el PP ha planteado un problema", frente a lo que considera que el PSOE abandera el "diálogo".

No obstante, ha recalcado que ese escenario "no ha llegado todavía" y ha trasladado el foco al PP al recordar que se van a cumplir ya tres semanas desde que Feijóo recibió el encargo para la investidura, mientras que, hasta la fecha, "no ha hecho nada más que someter a este país a una parálisis estéril" y de afrontar la investidura como una "huida hacia adelante" para que no se hable de su "débil liderazgo" dentro del PP. "Este mes está ensayando ya su posición a lo largo del tiempo que viene por delante", ha apostillado.

Por su lado, Subirats ha celebrado que Feijóo "empiece a aceptar que España es un poco más compleja de lo que el PP a veces pretende" y ha agregado que "estaría bien que PP y Vox vieran los resultados que han obtenido en toda España, en el País Vasco y Cataluña", y "empezaran a darse cuenta" de la complejidad de España, después de que el 'popular' hablase de de buscar un "encaje territorial" a Cataluña y ofreciese un pacto de Estado entre PP y PSOE para que los socialistas "recapaciten" ante el "chantaje" de Puigdemont.

Esos resultados demostraron, a juicio del ministro, el "aislamiento" del PP, que "solo puede pactar con Vox y poco más", frente a lo que ha destacado, en cambio, la posibilidad de formar un Gobierno que "recoja la complejidad y diversidad" de España.

"Es lo que está en juego, estamos en proceso de negociación y no voy a contestar a si en 80 días va a haber o no una ley de amnistía porque no soy capaz de poder predecir esto", ha afirmado Subirats, antes de subrayar que "lo importante" es prever que Feijóo no logra ser investido eso de dos meses a los socios del actual Gobierno en funciones para poder "buscar alternativas".

Ambos ministros han viajado este jueves a Bruselas para la ronda de comparecencias ante el Parlamento Europeo del Gobierno en funciones para explicar las prioridades de sus carteras en el marco de la presidencia española del Consejo. Junto a ellos, ha intervenido también ante la comisión parlamentaria de Cultura y Educación el ministro de Cultura, Miquel Iceta y estaba previsto que lo hiciese también la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, aunque ha cancelado finalmente su intervención por motivos de salud.

Ante los eurodiputados de la comisión de Empleo y Asuntos Sociales comparecen también este jueves el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aunque esta última ha rechazado hacer declaraciones a los medios en Bruselas, donde este pasado lunes se reunió con el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont.