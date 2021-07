El Gobierno defiende que la Abogacía no puede estar en la causa del Tribunal de Cuentas contra ex cargos del Govern

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha justificado este jueves el hecho de que la Abogacía del Estado no haya presentado alegaciones en la causa del Tribunal de Cuentas contra más de 30 ex altos cargos del Govern por el presunto uso irregular de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y para el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat. Según el Ejecutivo, "no tiene legitimación", al ser los fondos afectados de la Generalitat y no de la Administración General del Estado.

Así lo ha puesto de manifiesto la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en una entrevista en RNE, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, en Antena 3, al ser preguntadas por el hecho de que la Abogacía del Estado no hiciera este miércoles uso de su tiempo para presentar alegaciones ante la delegada instructora.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya anunció el martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los servicios jurídicos del Estado no iban a presentar demanda en el procedimiento, al ser preguntado por la petición de Junts al Gobierno para que se retirara de esta causa.

"El funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que no tiene una naturaleza jurisdiccional, lo que dice la doctrina y lo que se hace cada día, es que una vez que hay la liquidación provisional, la Abogacía no presenta demanda. Es lo que se hace", explicó.

En esta línea, la vicepresidenta primera ha afirmado este jueves que "la Abogacía General del Estado no puede estar ahí porque no se está ventilando fondos de la Administración General del Estado". "Sí de la Generalitat, pero no de la Administración General", ha recalcado en su entrevista radiofónica, recogida por Europa Press.

PRONUNCIAMIENTO EN 2018 QUE LO AVALA

En concreto, Calvo ha explicado que "no puede hacerlo" porque ya hubo un pronunciamiento en 2018, "cuando se sustanció la multa al expresidente catalán Artur Mas, en el que se dijo que cuando no hay fondos de la Administración General del Estado, la Fiscalía no puede estar y la Abogacía no puede estar". "Esto no tiene comentario", ha sentenciado.

"Ya no estuvo en 2018 porque se indicó que como no había fondos de los que era responsable no tenía legitimidad para estar. Es una de tantas veces donde las cosas son como tienen que ser y algunos hacen política de filibusterismo constante. No hacen otra cosa que confundir a la ciudadanía y deteriorar constantemente las instituciones", ha criticado, en clara alusión al PP.

A su vez, la ministra de Defensa ha defendido, en la misma línea, que "el propio Tribunal de Cuentas dijo que la Abogacía del Estado no tenía legitimación". "Siguiendo la propia doctrina del Tribunal de Cuentas por eso no ha actuado la Abogacía del Estado", ha argumentado.

Además, Robles ha defendido que hay que dejar que el procedimiento siga su curso, porque todavía está "en una fase inicial de la investigación, que no ha terminado con una resolución".

"Dejemos que continúe como todos procedimientos", ha insistido, antes de aclarar que no es un procedimiento "jurisdiccional" y que "tiene sus tramites y sus garantías".

Y al igual que Calvo, ha criticado la actitud del PP por presentarse como "los grandes adalides de la Justicia" pero al mismo tiempo bloquear la renovación que se debería hacer antes del 23 de julio de este órgano. "¿Cómo se puede mostrar tanta preocupación cuando están bloqueando esos órganos?", se ha preguntado. "Vamos a ver qué acuerda el Tribunal de Cuentas, no adelantemos acontecimientos", ha zanjado.