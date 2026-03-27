El Gobierno defiende que los traspasos a Euskadi se realizarán "dentro de la Constitución"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una rueda de prensa, en el Palacio de la Moncloa - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido que los acuerdos alcanzados entre el Ejecutivo central y el Gobierno vasco en la Comisión Bilateral de Cooperación se enmarcan "dentro de la Constitución española y del Estatuto de Gernika", subrayando que los traspasos respetan "la normativa estatal, la autonómica y la ley".

Así lo ha señalado Torres en la rueda de prensa posterior a la reunión mantenida entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, en la que ambas administraciones han cerrado una decena de acuerdos entre Euskadi y el Estado.

El ministro ha subrayado que este encuentro responde a los "compromisos adquiridos en plazos" entre ambas instituciones y ha avanzado que está prevista una nueva comisión bilateral antes del verano, dentro del calendario ya fijado.

"Estamos ante un mecanismo de relación institucional importante en tiempos de desencuentro", ha afirmado Torres, quien ha defendido la utilidad de este órgano como vía de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas.

Asimismo, Torres ha enmarcado los acuerdos alcanzados dentro del desarrollo del Estatuto de Gernika y ha insistido en que todas las transferencias se están realizando "desde el diálogo institucional" y conforme al marco legal vigente.

En este sentido, el ministro ha calificado la comisión bilateral como "productiva", destacando el "intenso trabajo" realizado y ha avanzado que ambas administraciones han abierto además líneas de negociación para futuros acuerdos en ámbitos como industria y energía, salud o inmigración.

A su juicio, consolidan un modelo de cooperación basado "en el acuerdo, en la libertad institucional y también en la eficacia de la gestión pública".