El Gobierno desclasifica 40 documentos por la crisis de Ceuta y se abre a publicar más si hubiera: "Nada que esconder"

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(I-D) El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma S
(I-D) El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma S - Alberto Ortega - Europa Press
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Actualizado: martes, 8 septiembre 2026 14:16
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MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha anunciado que serán 40 los documentos que se van a desclasificar, fechados desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto, relacionados con la crisis en Ceuta derivada por la entrada masiva de unos 80.000 migrantes desde la frontera con Marruecos y ha subrayado que se publicarán más informes relevantes si hubiera porque desde el Ejecutivo no tienen "nada que esconder".

Saiz ha explicado que a partir de este miércoles, a través de la web de Moncloa, se podrá acceder "a todos los documentos que obran en manos del Gobierno de España" y ha defendido que la ciudadanía podrá acceder a "la información de la que se dispone", porque actúan desde la transparencia.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, la ministra ha señalado que son en torno a 40 los documentos que se harán públicos y, para ello, el Gobierno ha realizado "una labor importante de anonimizar" para desclasificar y compartir los informes "que tuvieran relevancia". Además, ha recordado que aquellos textos que afecten a la Seguridad Nacional tienen su "cauce" en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.

RESPUESTA A FEIJÓO

Saiz también ha respondido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que en una entrevista en 'Antena 3' ha cuestionado que los informes de Ceuta que va a desclasificar el Gobierno estarán "recortados" y que se fía "mucho más" de la investigación llevada a cabo por la Audiencia Nacional.

Para la portavoz, Feijóo "haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición" y en ser "un hombre de Estado que se colocara al lado del Gobierno con responsabilidad y con prudencia", sin abrazarse a "las teorías conspiranoicas o la desinformación".

"El horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. Indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes", ha reprochado Saiz.

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