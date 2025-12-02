El Gobierno devuelve a Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo y la selección de los habilitados nacionales

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Complejo de la Moncl - Gabriel Luengas - Europa Press

El Gobierno ha aprobado este martes devolver a la Generalitat de Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo y los procesos de selección de los habilitados nacionales, cumpliendo así una de las exigencias de Junts, según recordó el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Se trata de una competencia que ya se dio a Euskadi en el año 2022 y que todas las comunidades autónomas tuvieron entre 2007 y 2013. Los habilitados nacionales son funcionarios de la Administración Local que ejercen como interventores, tesoreros y secretarios municipales.

Con esta medida, la Generalitat de Cataluña podrá convocar, "de forma coordinada con el Estado", los concursos para las plazas vacantes, resolviendo la asignación del primer destino y las situaciones administrativas pertinentes.