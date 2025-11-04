El Gobierno dice que el informe de la UCO demuestra "la falsedad de las acusaciones" contra Torres

(i-d) La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la ministra de educación, formación profesional y deportes, Pilar Alegría, y la ministra de Sanidad, Mónica García - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha sostenido que si algo ha dejado claro hasta el momento el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, es "la falsedad de las acusaciones" en su contra.

De lo que se ha conocido por ahora, ha sostenido la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, "queda absolutamente claro y queda demostrada la falsedad de las acusaciones contra el ministro Torres".

Es más, ha añadido, "conforme van avanzando todos los procesos judiciales, se va conociendo la verdad y por tanto se descarta completamente cualquier implicación del ministro Torres".

La UCO ha señalado que Torres reclamó "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas. "Estoy encima de tu pago", le escribió a Koldo García, del que los investigadores dicen que tenía "influencia" para hacer esas peticiones.

Así lo expone la UCO en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, sobre los análisis de las contrataciones formalizadas por parte de Canarias y que ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', el instructor Ismael Moreno.

Los investigadores detallan que la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión por parte de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud ascendió a 12.317.580,24 euros.

Y sospechan que esos contratos de material sanitario "constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo" que el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, "venía pagando a Koldo, al menos, desde octubre de 2019, en una suerte de nómina que permitía la petición de favores".