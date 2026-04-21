El Gobierno elude comentar las críticas del emérito y esgrime que las audiencias de Felipe VI y Sánchez son privadas

El Rey emérito Juan Carlos I durante la entrega de un premio literario por su libro de memorias, en la Asamblea Nacional francesa, a 11 de abril de 2026 - Ana López - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha eludido entrar a valorar las últimas declaraciones del Rey emérito que, en una entrevista concedida al diario francés 'Le Figaro', en las que cargaba contra el Ejecutivo actual y consideraba que para su hijo, el Rey Felipe VI, tenía que resultar difícil su labor.

"Yo no voy a comentar las palabras del Rey emérito", se ha limitado a responder la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, al ser preguntada por las palabras de Juan Carlos I.

"En este momento, con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo", declaró quien fuera monarca durante casi cinco décadas en su entrevista a 'Le Figaro', recordando que cuando él era Rey tenía reunión con el presidente del Gobierno todas las semanas pero "ahora esos encuentros son menos frecuentes".

Respecto a esta última cuestión, Saiz ha replicado subrayando que "las audiencias con el Rey son privadas" y por tanto "tampoco las voy a comentar".

Aunque las audiencias entre el Rey y Sánchez no son semanales, como sí que ocurría en tiempos de Juan Carlos I, estas sí que se producen con frecuencia --de hecho se ha intensificado en los últimos tiempos-- y ambos están en contacto siempre que es necesario, según ha podido saber Europa Press.

Fuentes gubernamentales han precisado que en el Gobierno no quieren "confrontar" con el padre de Felipe VI, quien reside desde agosto de 2020 en Emiratos Árabes Unidos y ha dejado claro en repetidas ocasiones, la última en sus memorias 'Reconociliación', que le gustaría regresar a España.

Desde el Gobierno, incluido el propio Sánchez, han esgrimido en todo momento que es una decisión que corresponde al antiguo monarca y a la Casa Real y no al Ejecutivo.

Con todo, el Rey emérito ha visitado con cierta frecuencia España en los últimos cuatro años y de hecho en los últimos días ha estado en Sanxenxo (Pontevedra) para asistir una vez más a las regatas e incluso salir a navegar.