El Gobierno espera que el PP pida a Mazón su acta de diputado después de que la jueza de la dana reclamase su imputación

Archivo - El expresident de la Generalitat valenciana Carlos Mazón durante el pleno de toma de posesión del nuevo president, en Les Corts Valencianes, a 2 de diciembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España) - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb.

El Gobierno de Pedro Sánchez considera que el PP de Alberto Núñez Feijóo debería "dejar de proteger" al expresidente de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón y exigirle que entregue su acta de diputado autonómico, una vez que la jueza que investiga la gestión de la dana ha pedido su imputación.

En concreto, la jueza de Catarroja ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana una exposición razonada contra el expresidente Mazón, que dejó el cargo más de un año después de las riadas que provocaron 230 muertos.

La competencia para investigar a Mazón corresponde al TSJCV dado que dejó el cargo de 'president' de la Generalitat pero mantiene su acta de diputado en Les Corts.

Fuentes de Moncloa consideran que este paso dado por la jueza debería "hacer pensar" al PP al tiempo que reprochan que le permitan continuar como parlamentario y además le hayan concedido la portavocía de una comisión para, afirman, garantizarle un sueldo superior al que ya le corresponde como diputado.