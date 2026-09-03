El Gobierno estudiará cómo desclasificar los informes sobre la situación de Ceuta sin dañar al CNI

Los ministros del Interior y de Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno analizará la aplicación del anuncio de desclasificar todos los informes sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta y estudiará la viabilidad en lo relativo al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para no perjudicar su labor, asegurar la viabilidad jurídica y no alterar la colaboración con otros servicios de inteligencia extranjeros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido quien ha anunciado este jueves en el Congreso su intención de publicar todos los informes y avisos que ha manejado el Ejecutivo en los días previos a esa entrada masiva de muigrantes y los días posteriores.

Según ha explicado, esta desclasificación afecta a todos los servicios de información, tanto policiales como militares, todo con el objetivo de demostrar su tesis de que nadie avisó al Gobierno de que se iba a producir una avalancha como la ocurrida los días 30 y 31 de julio.

En su intevención ha reiterado que se han revisado todas las notas del CNI y de las Fuerzas de Seguridad y que ninguna iba más allá de avisos rutinarios. Es decir, en ningún caso se alertaba a una entrada masiva de migrantes.

Sánchez ha mencionado por ejemplo dos notas del CNI previas a la crisis migratoria sobre riesgos potenciales pero de impacto bajo o medio mientras que ha anunciado su disposición a publicar los informes recibidos por esta crisis.

PODRÍA DEFINIRSE EN EL PRÓXIMO CONSEJO

Respecto a la publicación de ese dosier, fuentes gubernamentales han afirmado si alguno de esos documentos requieren desclasificación, como es el caso de los informes del CNI, están dispuesto a abordarlo en el seno del Consejo de Ministros, con previsión de que ya se estudie esta posibilidad el próximo martes.

Otras fuentes gubernamentales próximas a Defensa recalcan que no hay ningún problema con la posibilidad de desclasificar documentación del CNI. No obstante, subrayan que, a diferencia de los servicios de inteligencia de la Policía y la Guardia Civil, que tiene una dimensión muy interna, el CNI trabaja con servicios internacionales y que eso puede ser un matiz relevante, dado que esa colaboración es esencial.