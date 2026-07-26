El Gobierno firma un convenio con la Fundación Alternativas, afín al PSOE, para un Informe sobre la Democracia en España

Archivo - Fachada del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, a 9 de febrero de 2024, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a través del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), ha suscrito un convenio con la Fundación Alternativas, afín al PSOE, para la realización de un Informe sobre la Democracia en España en 2025, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ambas instituciones han suscrito un convenio para la "colaboración en la edición y difusión" sobre el citado informe.

El citado convenio fue suscrito por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y la Fundación Alternativas el pasado 14 de julio y su publicación en el BOE, recogida por Europa Press, se ha producido esta semana.

Ha sido firmado por Rosario García Mahamut, como Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y por Diego López Garrido, como representante de la Fundación Alternativas, de la que es vicepresidente ejecutivo.

La Fundación Alternativas tiene afinidad y vinculación ideológica con el PSOE aunque se define como una entidad independiente. Su presidente es Manuel Gutiérrez Aragón y en su consejo están además de Diego López Garrido, históricos como Manuel de la Rocha, Meritchell Batet, la expresidenta del TC, María Emilia Casas o el expresidente Felipe González.

En el acuerdo que se publica en el BOE se define a la Fundación Alternativas como una "fundación privada" que nació en el año 1997 con la voluntad de ser un "cauce de incidencia y reflexión política, social, económica y cultural en España y Europa, en el marco de una mundialización creciente".

Mediante este convenio, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) se compromete a financiar la edición del Informe sobre la Democracia en España de 2025 con una aportación a la Fundación Alternativas, de 7.000 euros.

Esta cantidad representa el 35 por ciento del presupuesto total previsto para la edición, que asciende a 20.000 euros, de los que 15.247 euros se destinan a autoría, dirección, coordinación y gestión, y 4.753 euros a maquetación, traducción, impresión y presentación. La tirada será de 50 ejemplares de aproximadamente 300 páginas.

La citada edición no tendrá carácter comercial y el CEPC recibirá 10 ejemplares, en papel, sin ningún coste, que destinará a distribución institucional. Del resto de los ejemplares impresos, la Fundación destinará al menos 25 de ellos también a la distribución institucional, entre una lista de personalidades y entidades acordadas por ambas partes. Además, la edición digital se podrá descargar de manera gratuita en las páginas de ambas instituciones.