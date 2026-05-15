El Gobierno insiste en señalar el Sahel como zona "clave" por el riesgo terrorista y migratorio que plantea

Archivo - Una calle de Bamako - Europa Press/Contacto/Wang Yue - Archivo

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Sahel es "clave" para la seguridad de España y por extensión de Europa, según alerta el último Informe de Seguridad Nacional 2025 del Gobierno, en el que se reconoce el riesgo que la incipiente actividad yihadista en esta región plantea tanto desde el punto de vista de exportación de amenaza terrorista como también en lo relativo a la inmigración irregular.

"La estabilidad en los países de la banda del Sahel resulta clave para la seguridad de España y Europa", señala el Departamento de Seguridad Nacional (DSN), dependiente de Presidencia del Gobierno, en su último informe, en el que subraya que Malí, Níger y Burkina Faso "continúan afectados por un elevado grado de inestabilidad a nivel político, de seguridad y económico, que constituye un foco de amenaza significativo para el vecindario sur de la OTAN, la UE y España".

En este sentido, el informe llama la atención sobre el poderío de los grupos que operan en la zona, en particular las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico, la probabilidad de que, además de seguir su avance hacia el golfo de Guinea también quieran volver a poner el foco en el Magreb, y el posible incremento de la inmigración irregular procedente de esta región, con la consiguiente riesgo de que pueda ser aprovechado el fenómeno para la filtración de antiguos combatientes.

AMENAZA TERRORISTA

Los países del Sahel central --Malí, Níger y Burkina Faso-- se han convertido en el "centro de gravedad del terrorismo mundial" en los últimos años y "las operaciones cada vez más complejas y coordinadas y el uso de armamento avanzado, ponen de manifiesto la mejora de las capacidades de los grupos terroristas", resalta el documento, consultado por Europa Press.

El Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), la filial de Al Qaeda, constituye la "mayor amenaza para la seguridad" en estos momentos. En Malí, su principal bastión, está llevando a cabo una " estrategia estructurada en fases" que pasa por "la expulsión de actores extranjeros; seguido por el control de zonas rurales; una tercera fase se centraría en provocar el aislamiento de las grandes ciudades; y, finalmente, culminaría con el intento de, o bien controlar al gobierno actual o bien instaurar otro alineado con sus intereses".

Dado que el informe recoge los acontecimientos de 2025 no se menciona el ataque contra varias ciudades del país, incluida Bamako, llevado a cabo el pasado 25 de abril por JNIM junto con los rebeldes tuareg del Frente de Liberación del Azawad (FLA) que se cobró la vida del ministro de Defensa, Sadio Camara, una figura clave en la junta militar que gobierna el país.

No obstante, sí que reconoce que JNIM, una coalición de varios grupos que comanda Iyad ag Ghali, ha experimentado "una expansión sin precedentes", extendiendo su influencia hacia el oeste y el sur de Malí, "llegando a cortar intermitentemente las principales vías de aprovisionamiento", en referencia al bloqueo de combustible sobre Bamako que impuso el grupo terrorista en la segunda mitad del año.

Por lo que se refiere a Burkina Faso, resalta que la junta militar que gobierna el país "apenas controla la mitad del territorio", mientras que en el vecino Níger, también gobernado por los militares desde julio de 2023, "el número de ataques ha aumentado y la cifra de víctimas terroristas ha incrementado notablemente".

RIESGO PARA EL MAGREB

Así las cosas, Seguridad Nacional alerta de que los gobiernos locales "podrían tener dificultades para mantener su control territorial y podrían facilitar la consolidación de dichos grupos hacia el golfo de Guinea y su extensión hacia el norte de África".

Respecto a esta última amenaza, el informe recuerda que "la eventual proyección hacia el Magreb forma parte de las directrices emitidas por la dirección de Daesh (Estado Islámico) a su filial en el Sahel, con el objetivo de recuperar capacidades y redes en Argelia, Túnez, Libia y Marruecos", donde la actividad de este grupo terrorista ha estado en declive en los últimos años.

"Esta orientación se justifica por el origen norteafricano de buena parte del yihadismo que opera actualmente en el Sahel y por el interés declarado de reactivar estructuras previas en ese espacio", añade el DSN.

AMENAZA MIGRATORIA

Por otra, Seguridad Nacional reconoce que "la inestabilidad política y la proliferación de grupos yihadistas" en esta región africana "es cada vez más preocupante desde la perspectiva de gestión de las fronteras y control de los flujos migratorios", ya que vienen a sumarse a factores socioeconómicos que fomentan "la salida constante de migrantes del continente hacia Europa".

"La dinámica migratoria irregular hacia España se encuentra intrínsecamente ligada a la inestabilidad en la franja del Sahel y el folfo de Guinea, siendo este el factor principal que determina su evolución", resume el informe, consultado por Europa Press.

En este sentido, pone de relieve que con la excepción de los inmigrantes argelinos y marroquíes, "la mayoría de los flujos pasan a través de Malí y Níger en sus trayectos hacia los principales países de salida (Mauritania, Senegal, Gambia, Marruecos o Argelia)" con destino a España. Es más, añade, "incluso migrantes provenientes de Asia o África Oriental suelen utilizar rutas mixtas que incluyen un trayecto terrestre a través de Malí y Níger".

El documento, que recoge el descenso en las llegadas de inmigrantes en 2025, confirma la tendencia detectada desde 2023 de un aumento de los inmigrantes procedentes de los países del Sahel que arriban a las costas españolas.

En el caso concreto de Baleares, donde en 2025 hubo un 24,5% más de llegadas y se registraron el 20% del total, se ha producido un cambio en el perfil, "con cada vez menos personas que provienen de países del Magreb, a favor de las procedencias del África Subsahariana y el Sahel, con una mayor presencia de mujeres y familias completas". Además, se señala un aumento "reseñable" en el número de somalíes.

Así las cosas, Seguridad Nacional reconoce que "existe la preocupación por la posible filtración de antiguos combatientes dentro de estos flujos masivos de refugiados con destino a las costas españolas".

No obstante, admite que "la pertenencia temporal a grupos yihadistas en el Sahel aspecto detectado de manera testimonial hasta el momento, suele obedecer a la necesidad de subsistencia o a criterios forzosos, más que a un marcado componente ideológico", en referencia al hecho de que quienes se unen a la 'yihad' lo hacen más en busca de un medio de vida y no por convicción religiosa.