El Gobierno lamenta la "parálisis" en las CCAA que dependen de los pactos PP-Vox y pide priorizar el interés general

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 31 de marzo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha lamentado la situación de "parálisis" en Castilla y León, Extremadura y Aragón ante la falta de acuerdos entre el Partido Popular y Vox, y ha advertido de que esta situación responde a "intereses que no responden al interés general".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha señalado que las comunidades autónomas "tienen mucho que decir" a la hora de impulsar medidas que refuercen la colaboración entre administraciones y permitan que las políticas públicas lleguen a los ciudadanos.

En este sentido, ha lamentado que los ciudadanos de estos territorios estén "viendo las consecuencias" de este bloqueo por la falta de acuerdos entre ambas formaciones políticas, en lugar de avanzar en iniciativas coordinadas con el Ejecutivo central.

Asimismo, ha criticado que la situación responda a "cálculos electorales" y no a la puesta en marcha de medidas que acompañen el esfuerzo del Gobierno para paliar los efectos de la actual coyuntura.

Según ha defendido la portavoz, otras comunidades autónomas sí están adoptando iniciativas en coordinación con el Ejecutivo para reforzar y "acompañar" la respuesta institucional, mientras que en estos territorios las negociaciones entre PP y Vox continúan sin cerrarse.