El Gobierno mantiene la confianza en el fiscal general del Estado tras ser enviado a juicio: "Ha defendido la verdad"

El Gobierno ha reiterado su confianza en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo (TS) haya acordado abrirle juicio oral por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha expresado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra portavoz, Pilar Alegría, alegando que el Ejecutivo "mantiene la confianza en el fiscal general del Estado" y "por supuesto también en su inocencia", si bien ha reiterado el "máximo respeto" a la resolución del magistrado del Supremo Ángel Hurtado.

"Este gobierno, desde luego, mantiene la confianza en el fiscal general del Estado. Y, por supuesto, también en su inocencia. Siempre hemos sido conscientes que el fiscal general del Estado ha defendido la verdad y ha perseguido el delito", ha afirmado Alegría.

Así ha reaccionado el Ejecutivo después de que el Supremo haya emitido un auto con el que sienta a García Ortiz en el banquillo de los acusados, siendo la primera vez que un fiscal general del Estado se enfrenta a juicio en el Tribunal Supremo (TS).

El auto de apertura de juicio oral llega seis semanas después de que la Sala de Apelación del TS confirmara el procesamiento de García Ortiz al considerar que impulsó y coordinó "personalmente" la filtración sobre la investigación por delitos fiscales contra González Amador. Esta decisión se adoptó por mayoría de dos contra uno, toda vez que el magistrado Andrés Palomo emitió un voto particular discrepante.