El Gobierno mantiene "toda la confianza" en la presidenta de la SEPI tras su imputación

La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda González, comparece ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en el Congreso de los Diputados, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España).- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Gobierno mantiene "toda la confianza" en la presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, tras su imputación este lunes en la pieza del 'caso Leire Díez' sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para el cobro de comisiones irregulares.

Fuentes del Gobierno han subrayado este lunes que en las diligencias "no aparece ningún elemento que comprometa" a Belén Gualda y que, por lo tanto, mantienen "toda la confianza en ella y en el gran trabajo que está desempeñando al frente de una empresa pública que ha logrado salvar miles de empleos".

Asimismo, han querido destacar "la integridad de los profesionales" que forman parte de la SEPI, al tiempo que han garantizado "la colaboración y el respeto con las decisiones judiciales".

DEFIENDEN LA GESTIÓN DE LA FASEE

Desde el Gobierno han defendido también "el rigor" de los expedientes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), cuya gestión ha sido auditada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), "dando su opinión favorable a las cuentas del FASEE en todos los ejercicios".

"Gracias a este fondo, se garantizó la viabilidad de 30 empresas y se salvaron 62.000 empleos", han añadido.

En ese sentido, han destacado que la Comisión Europea, que ha sido "puntualmente informada de todas las operaciones", dio su aval a la normativa que regula el FASEE, mientras que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo hizo con el régimen de ayudas a otorgar por el Fondo.

También el Tribunal de Cuentas, que en su informe publicado el pasado 27 de septiembre del 2024 avaló "todas las ayudas concedidas" por el FASEE y concluyó que la "SEPI aplicó adecuadamente la normativa en cuanto al cumplimiento de estos requisitos y a sus condiciones de financiación", han agregado.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigada a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas al hallar "indicios de criminalidad".

Pedraz accede de esta manera a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que apunta a que el expresidente de la SEPI Vicente Fernández --ya imputado-- compartió en el grupo 'Hirurok' un archivo en el que constaba, entre otras cuestiones, "el compromiso" de Gualda con Francisco Irazusta, entonces CEO de Tubos Reunidos, empresa vasca de la que se investigan presuntas irregularidades en el rescate de 112,8 millones de euros que recibió.