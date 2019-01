El Gobierno niega "despilfarro" en los Presupuestos de Moncloa y que haya "enfuchados" de Sánchez

Publicado 30/01/2019 15:03:05 CET

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El subscretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Antonio José Hidalgo López, ha negado este miércoles las acusaciones que le ha lanzado el PP, quien le ha afeado el "despilfarro" que, a su juicio, ha realizado el Ejecutivo en los Presupuestos para Moncloa en este 2019, y el hecho de que el presidente Pedro Sánchez haya llenado el complejo de asesores "enchufados a sueldo de los españoles".

La autora de las acusaciones ha sido la portavoz del PP en la Comisión de Calidad Democrática, Beatriz Escudero, quien ha ejercido como representante de su grupo durante la comparecencia de Hidalgo López ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, donde ha acudido a explicar las cuentas de su departamento.

Escudero ha recriminado al subsecretario que Sánchez es el presidente del Gobierno que ha conformado un "mayor equipo" hasta la fecha, una "corte de altos cargos y asesores", que, según sus cálculos, ha obligado a aumentar un 10% el presupuesto de Presidencia. "Estamos ante todo un despliegue de enchufados a sueldo de los españoles", ha denunciado la diputada.

La 'popular', quien también se ha quejado de la "obsesión del Gobierno por la imagen" del presidente y la propaganda, ha pedido a Hidalgo López el número exacto de personal eventual adscrito a Presidencia y qué altos cargos usan el parque móvil, cuántas personas acompañan a Sánchez en sus desplazamientos.

El subsecretario le ha respondido que el parque móvil no ha aumentado y ha negado que se pueda hablar de "despilfarro" ni de "falta de contención" en el presupuesto de su departamento. Así, ha achacado el incremento de los gastos corrientes a la subida del sueldo de los funcionarios, que pueden llegar al 2,5% y ha rechazado de plano la acusación sobre los "enchufados".

250 EVENTUALES DESDE LOS TIEMPOS DE SUÁREZ

En este punto, ha subrayado que en Moncloa hay alrededor de 250 personas, personal eventual, cuyos contratos se han ido renovando desde los tiempos de Adolfo Suárez. "Apenas se han producido despidos, los presidentes no parecen desconfiar de quienes han servido a otros gobierno, así que, o son enchufados todos o no lo son ninguno, porque no caben enchufes selectivos", ha argumentado.

Además, ha replicado a Escudero que el presupuesto para campañas de comunicación se ha reducido un 10% respecto a 2018. Respecto al incremento de Secretarías de Estado y Direcciones Generales al que ha aludido la diputada, Hidalgo López ha reivindicado que "cada Gobierno tiene derecho a establecer su propia estrutuctura y que no se puede medir la eficacia sólo observando determinadas partidas".

"Eso no pasa de ser un mantra", ha añadido, incidiendo que lo importante es "mejorar la gestión". Sí ha admitido un "ligero incremento" en el número de altos cargos pero que no ha llegado al 10%. "No se ha cambiado de dígitos, así que no debería escandalizar", ha zanjado.