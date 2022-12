El Gobierno niega un precedente tras autorizar el paso por la Verja de paquetería que Londres envió a Gibraltar

Recalca que no se trataba de valija diplomática pero no aclara si finalmente los paquetes fueron inspeccionados

El Gobierno ha reconocido que autorizó a finales de octubre el paso hacia Gibraltar a través de la Verja de "paquetería" que el Ejecutivo británico había enviado por "error", asegurando que lo hizo en virtud de las buenas relaciones y sin que este hecho pueda ser visto como precedente alguno, si bien no ha aclarado si se inspeccionó el cargamento.

Así lo explica en una respuesta parlamentaria a una pregunta de Vox a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que el medio 'Noticias Gibraltar' informara de que hasta la aduana en la Verja habían llegado bultos con un peso de 150 kilos enviados por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico y cuyo destinatario era el gobernador británico en el Peñón. Finalmente, tras 16 días retenidos, los bultos pasaron al otro lado el 24 de octubre.

Según explica el Gobierno, Reino Unido advirtió a España a traves de los canales diplomáticos habituales de que "el tránsito del envío

de paquetería (...) a través de territorio español respondía a un error y, con carácter excepcional, solicitaba su paso hacia Gibraltar".

Cabe recordar que Gibraltar tiene vuelos directos desde Reino Unido, por lo que a priori no es necesario el envío vía España. Además, como señalaba el medio que alertó del caso, el gobernador británico en el Peñón no es un diplomático.

"En el espíritu de las buenas relaciones existentes entre España y Reino Unido, y como muestra de la cortesía que las autoridades españolas extienden a las británicas, las autoridades aduaneras españolas llevaron a cabo los oportunos trámites aduaneros de manera expedita", precisa el Ejecutivo.

Según puntualiza, fue el Ministerio de Hacienda, conforme a la legislación vigente, el encargado de dar "la autorización de la salida de territorio nacional del citado envío de paquetería", la cual contó "con el criterio favorable del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión

Europea y Cooperación".

NO ERA VALIJA DIPLOMÁTICA

El Gobierno deja claro en su respuesta que este envío concreto "en ningún caso tiene ni puede tener la consideración de valija diplomática, al amparo de lo establecido en el Convenio sobre Relaciones Diplomáticas, firmado en Viena el 18 de abril de 1961, ni beneficiarse de los privilegios o facilidades que dicho Convenio prevé para las valijas diplomáticas".

Este mensaje se le ha trasladado "oficialmente" a Reino Unido "a través de los conductos diplomáticos habituales". Además, prosigue la respuesta, "se comunicó asimismo a la autoridad competente que el citado envío no tenía la consideración de valija diplomática ni, por tanto, podía disfrutar de los privilegios y facilidades propios de la misma".

No obstante, en este punto, el Gobierno no aclara si finalmente se llevó a cabo una inspección de los bultos, como correspondería al no tratarse de valija diplomática, o no se realizó, como informó en su momento 'Noticias Gibraltar'.

Así las cosas, el Ejecutivo sostiene que "debe remarcarse que el caso al que se refiere esta pregunta parlamentaria no constituye precedente alguno", después de que Vox se hubiera interesado por saber "cómo afectará este precedente para casos futuros, especialmente cuando ahora la Verja de Gibraltar es una frontera Schengen con un tercer país".