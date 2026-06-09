El Gobierno no ve motivos para que Sánchez sea llamado a declarar en el 'caso Leire', ni siquiera como testigo

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la ministra de Sanidad, Mónica García en Moncloa. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno considera que no existen motivos para que el presidente Pedro Sánchez sea llamado a declarar "ni siquiera como testigo" en el 'caso Leire Díez' que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Además, en el Ejecutivo ponen en cuestión la influencia real que tenía la exmilitante socialista y consideran que si alguien pretendía servirse de ella para condicionar a jueces o funcionarios públicos, no eligió a la persona adecuada. "Desde Mata Hari no se veía algo igual", apunta un ministro en tono irónico comparándola con la famosa espía.

En el Ejecutivo insisten en que Sánchez nunca se reunió con la exmilitante, a la que el juez atribuye la creación de una supuesta trama para torpedear causas judiciales contra el Gobierno y el PSOE, junto al exsecretario de Organización Santos Cerdán.

El pasado viernes desde Montenegro el propio Sánchez se desvinculó por completo de la presunta trama y dijo que no tenía conocimiento de las "andanzas" de Leire Díez, porque nunca las hubiera consentido. Desde Moncloa apuntaron ese mismo día que nunca se reunió con ella, después de que anotase en una agenda intervenida por la UCO "reunión con PS".

En esta agenda, fechada en el año 2025, Díez anotó en varias ocasiones el nombre de Pedro Sánchez, junto al de otros ministros y altos cargos socialistas, aunque sin más detalles. En el Ejecutivo consideran por tanto que no existe base alguna para que el presidente sea citado por el juez.

Este martes, la portavoz Elma Saiz ha insistido en esa línea y ha "desmentido rotundamente cualquier encuentro" de Sánchez con Díez, reiterando que nunca ha conocido, avalado ni ha sido informado de sus actividades porque "nunca las hubiera tolerado", ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa.

SIGUEN DEFENDIENDO A NARBONA Y GONZÁLEZ

En el Gobierno, además, siguen defendiendo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, citada a declarar por Pedraz por unos mensajes intercambiados con la exmilitante y también a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que se reunió en varias ocasiones con ella a pesar de que, en un primer momento, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, negó esos encuentros.

En público Saiz ha evitado pronunciarse sobre Narbona, señalando que es un asunto que compete al PSOE y no al Gobierno, aunque fuentes del Consejo de Ministros la han defendido con vehemencia, señalando que es una mujer de una "moralidad intachable" y "la persona más seria del mundo" a la que no se imaginan en un comportamiento irregular.

En la misma línea, fuentes de Moncloa señalan que no hay nada de malo en el mensaje que intercambió con Leire Díez en el que, apuntan, simplemente hacía referencia a que previamente había comentado una información con Cerdán. "No hay nada ilegal en hablar con Leire", apuntan.

También aplauden el comportamiento "impecable" de la directora de la Guardia Civil y sostienen que Díez no influyo en ella. De este modo niegan que las investigaciones iniciadas a agentes de la UCO se iniciasen a petición de la investigada.

TOLERANCIA CERO

En la rueda de prensa de este martes en Moncloa, preguntada por la exigencia de responsabilidades en el Gobierno ante el 'caso Leire' o la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Saiz ha defendido que la posición del Ejecutivo con la corrupción es "absolutamente coherente".

"Somos el Gobierno de la tolerancia cero contra la corrupción, de la colaboración con la justicia, de respetar los tiempos y de confiar en la justicia", ha recalcado la ministra, que ha recordado que desde el Ejecutivo han impulsado un plan de lucha contra la corrupción, que "no es un eslogan vacío", sino que recoge "medidas concretas" y plantea, entre otras, "modificar leyes, crear una agencia independiente o reducir la cuantía de las donaciones de los partidos políticos para dar cuenta de cuáles son esas cantidades".

Así, ha preguntado al resto de grupos políticos, especialmente al PP, por su posicionamiento ante la corrupción y los motivos por los que no apoyan el plan. "Si tanto le preocupa la corrupción (...) que den un paso adelante y que se pongan al lado del Gobierno", ha afirmado.