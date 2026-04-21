El Gobierno nombra a Miryam Álvarez como 'número dos' de Política Territorial tras la marcha de Arcadi España

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la sesión de control al Gobierno, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Miryam Álvarez Páez como nueva secretaria de Estado de Política Territorial, convirtiéndose así en 'número dos' del ministro Ángel Víctor Torres tras la marcha de Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio.

De esta manera, Torres ha elegido a una persona de confianza que ya se encontraba en el Ministerio de Política Territorial como secretaria general de Coordinación Territorial desde 2019 y antes había sido directora de gabinete del exsecretario de Estado de Política Territorial Ignacio Sánchez Amor.

Antes, Miryam Álvarez fue directora del gabinete del actual portavoz del PSOE en el Congreso y expresidente del Congreso Patxi López de enero a junio de 2016.

También ha sido concejal del Ayuntamiento de Las Rozas de 2003 a 2011 y diputada en la Asamblea de Madrid en dos ocasiones, del 1995 al año 199 y de 2001 a 2003.

La nueva secretaria de Estado de Política Territorial es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y tiene el Curso de Adaptación Pedagógica en Lengua y Literatura.