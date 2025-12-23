El Gobierno permite endeudarse a Canarias por valor de 703 millones y a Navarra por 222 millones

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 23 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

El Consejo de Ministros ha autorizado a Canarias y Navarra a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por valor máximo de 703 y 222 millones de euros, respectivamente. Además, también ha autorizado a Galicia a otorgar garantías durante el año 2026 por un importe máximo de 5 millones de euros.

Canarias solicitó autorización para formalizar operaciones de deuda a largo plazo para atender las necesidades financieras de 2026 por un importe de 703.028.536 euros, de los que 56.592.480 se corresponden con el reintegro de los anticipos concedidos en virtud del mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de 2008 y 2009, según ha informado el Gobierno.

El resto de dinero, 646.436.056,41 euros, se corresponden con los vencimientos ordinarios del año 2026 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha autorizado a Navarra a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo 224.624.284 euros.

La Comunidad foral solicitó autorización para formalizar operaciones de deuda a largo plazo para atender la refinanciación ordinaria de vencimientos del ejercicio 2026 por un importe de 224.624.284 euros.

En ambos casos, las administraciones regionales podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2026.

En cuanto a Galicia, el Gobierno permitirá conceder garantías en 2026 a través de una línea de avales gestinonada por el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo.

Los beneficiarios de las garantías serán quienes adquieran una primera vivienda por un precio máximo y sean jóvenes menores de 36 años, o personas que adquieran una vivienda protegida, en este caso sin límite de edad.

El pasado 4 de diciembre, el Gobierno gallego presentó la solicitud de autorización para concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo, así como para la concesión de garantías durante 2026, que ahora ha sido aprobada.