El Gobierno, sobre la posibilidad de echar a España de la OTAN: la "frivolidad de Trump" no puede atrapar a España

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO /EUROPA PRESS

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha calificado de "frivolidad" de Donald Trump la posibilidad, apuntada por el Pentágono en un correo interno, de echar a España de la OTAN por no haber ayudado a EEUU en su guerra con Irán.

Isabel Rodríguez, en declaraciones a Televisión Española, recogidas por Europa Press, ha recalcado, al igual que ha hecho Pedro Sánchez esta mañana, que el Gobierno no atiende a este tipo de comunicaciones.

Dicho esto, ha señalado: "Creo que la frivolidad de Trump no nos puede atrapar y nosotros somos un país serio, un país que cumple con sus compromisos, con todos sus aliados". Y ha querido dejar claro que los principios del Ejecutivo son los de mantener todas las alianzas pero "siempre bajo los principios del derecho internacional".

La titular de Vivienda ha precisado que están "muy orgullosos" del papel que España está teniendo en el mundo, ha apelado a la "prudencia" en lo que tiene que ver con la diplomacia y las relaciones internacionales de nuestro país y a no entrar en "provocaciones".

"España está jugando un papel principal, un papel acorde con los principios del derecho internacional y los derechos humanos que creo que nos hace sentirnos orgullosos a todos", ha alegado.

En su opinión, la propuesta tiene que ver con la posición de España "a lo largo de todo este tiempo y de lo que está ocurriendo", en referencia al conflicto de Israel con Gaza y la guerra en Oriente Medio de EEUU e Israel contra Irán y Líbano.