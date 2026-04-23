El Gobierno prepara su plan de urbanización de Cuelgamuros y medidas para sortear el boicot municipal

Archivo - Varias personas en el complejo monumental del Valle de Cuelgamuros. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno prevé presentar el próximo mes de junio el proyecto de urbanización vinculado a las obras para la resignificación del Valle de Cuelgamuros y, según ha anunciado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, prepara ya medidas para poder sortear las "pegas" que da por hecho pondrá el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

El pasado mes de noviembre el proyecto 'La base y la cruz' de Pereda Pérez ganó el concurso para resignificar el Valle de Cuelgamuros y ahora el Gobierno debe presentar un plan de urbanización del enclave para llevarlo a cabo.

Durante su intervención en una jornada organizada en el Congreso por la Plataforma por la Comisión de la Verdad, Fernández ha avanzado que ese paso se dará en junio y que el Gobierno cuenta con que consistorio gobernado por PP y Vox intentará boicotearlo. "Pero iremos directamente a una de las facultades que tiene el Consejo de Ministros para que nadie obstaculice las obras del proceso de resignificación", ha adelantado.

Además, Martínez ha explicado que tras pasar por el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros puede ya aprobar la próxima semana o la siguiente el decreto relativo al banco de ADN previsto en el artículo 23 de la Ley de Memoria Democrática.

DATOS DE ADN DE BEBÉS ROBADOS

Se trata de una base de datos de ADN de carácter estatal, adscrita al Ministerio de Justicia, que tendrá por función la recepción y almacenamiento de los perfiles de ADN de víctimas de la Guerra y la Dictadura y sus familiares, así como de las personas afectadas por el robo de bebés, a fin de poder comparar dichos perfiles con vistas a la identificación genética de las víctimas.

Y a final de año, según ha detallado Fernández, se podrá dar a conocer un "avance sustancial" del Censo de Víctimas que se está elaborando en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela con datos recabados de archivos, bases de datos documentales y obras de referencia especializadas, y también con los suministrados por diferentes administraciones y organismos públicos, víctimas, organizaciones memorialistas e investigadores, entre otra fuentes.

En este registro se anotarán las circunstancias respecto de la represión padecida, del fallecimiento o desaparición, así como el lugar y la fecha en que ocurrieron los hechos, de ser posible, y la fuente de la que procede la información. Incluirá tanto a las personas fallecidas y declaradas fallecidas como a las supervivientes que presten su expreso consentimiento.

Fernández ha hecho un repaso de todas las políticas de memoria puestas en marcha en los últimos tres años, destacando los 27 millones de euros invertidos en búsqueda de desaparecidos. Hasta ahora se han encontrado 10.000 cadáveres, la mitad de los que se calcula que hay en distintos lugares del país.

Por ejemplo, en el complejo de Cuelgamuros se han identificado restos de 25 personas, casi todos han sido entregados y a sus familias, se han reunido más de 500 muestras que están en los laboratorios pendientes de identificación y se han recibido 210 solicitudes concretas.

25.000 MILLONES EN INDEMNIZACIONES

El secretario de Estado ha mencionado también un estudio que fija en más de 25.000 millones de euros la cifra destinada a pensiones e indemnizaciones para víctimas del franquismo desde el inicio de la democracia, en su mayor parte aportados por la Administración General del Estado.

Asimismo, ha recordado el reciente decreto ley por el que se equiparan --con 250.000 euros-- las indemnizaciones que reciben estas víctimas con las previstas para las víctimas del terrorismo y se amplía hasta finales de 1978, coincidiendo con la aprobación de la Constitución, el periodo para poder acogerse a ellas.

Ese decreto se ha transformado en un proyecto de ley que se tramita en el Congreso y el Gobierno se ha comprometido a ampliar aún más el espacio temporal, en concreto hasta diciembre de 1983, y incluir expresamente en la ley a las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer. Se aprovechará también para crear vía enmiendas un organismo autónomo para el Valle de Cuelgamuros.

Por último, Fernández se ha congratulado de que han creado ya 16 cátedras universitarias de Memoria Democrática, una cifra que espera que llegue a las 24 a final de año.