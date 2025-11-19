El Gobierno presenta un sello de Correos dedicado a la dana con el lema "Contigo hoy, mañana y siempre"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (c), y el presidente del Grupo Correos, Pedro Saura (2d), presenta el sello que homenajea a las víctimas de la Dana, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España).
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (c), y el presidente del Grupo Correos, Pedro Saura (2d), presenta el sello que homenajea a las víctimas de la Dana, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press
Publicado: miércoles, 19 noviembre 2025 13:26

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presentado este miércoles el sello dedicado a la dana con el lema "Contigo hoy, mañana y siempre", con el que Correos pretende recordar a las víctimas y sus familias y emitirá 70.000 sellos con un valor postal de 1 euro.

Lo ha presentado en un acto este miércoles en el Ministerio de Política Territorial junto con la comisionada para la dana, Zulima Pérez, y el presidente de Correos, Pedro Saura.

Para el diseño del se ha utilizado la imagen proporcionada por el Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana, que representa "cómo de la destrucción que ocasionó la dana florece una rama como símbolo de esperanza".

