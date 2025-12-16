El Gobierno proclama que Extremadura será "el corazón de la movilidad eléctrica" del siglo XXI en España

Archivo - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asegurado este martes que Extremadura será "un agente protagonista" en la transformación de la industria del automóvil en España, lo que le convertirá en el "corazón" de la movilidad eléctrica del siglo XXI.

Durante la sesión de control del Senado, en respuesta a una pregunta del PSOE sobre el "compromiso" del Ejecutivo con la industrialización en la región, y coincidiendo con la campaña de las elecciones en Extremadura, Hereu ha defendido que el Gobierno está impulsando la "reindustrialización" de la comunidad autónoma con diversas inversiones y proyectos.

En ese sentido, ha enumerado las ayudas económicas en la financiación de 1.300 pymes o los "múltiples proyectos industriales" en fabricación de baterías, y se ha detenido en el sector del automóvil, en el que, a su juicio, Extremadura juega un papel relevante debido a la extracción de materias como níquel, wolframio o litio.

Asimismo, el titular de Industria y Turismo ha marcado como prioridad el impulso a las energías renovables. "Le quiero dar el dato de que el 22 % de la energía solar en España se produce en Extremadura. Esto tiene que ser un gran vector" en la región, ha expresado.

Además, Hereu ha trasladado que el 17,8 % del valor agregado bruto industrial se establece en esa comunidad autónoma. "Extremadura es uno de los protagonistas de la reindustrialización", ha zanjado.

380 AGENTES POLICIALES RECUPERADOS DESDE LA LLEGADA DE SÁNCHEZ

Previamente, también en la sesión de control del Senado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado que el Ejecutivo ha recuperado un total de 380 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la región desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.

En una pregunta del PSOE sobre el "compromiso" del Gobierno con la seguridad pública en Extremadura, el titular de Interior ha expresado que las infracciones por mil habitantes en la región han descendido, valorando además la construcción de la comisaría de la Policía Nacional en Almendralejo (Badajoz) o la "inversión de más de 6 millones de euros" para la mejora de varios cuarteles de la Guardia Civil en la región.

Antes, el senador del PSOE Rafael Lemus, encargado de formular la pregunta, ha espetado al PP haber mantenido la actividad parlamentaria del Senado en la recta final de la campaña de las elcciones.

"Como las elecciones no tienen la suficiente importancia para dejar que los parlamentarios puedan hacer campaña, ya que no nos dejan hacer campaña, vamos a hablar de Extremadura", ha reconocido.