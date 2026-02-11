El Gobierno rechaza que el PSOE extremeño vaya a facilitar con su abstención la investidura de Guardiola sin Vox

Archivo - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha rechazado que el PSOE vaya a facilitar con sus votos un Gobierno de María Guardiola en Extremadura que no dependa de Vox. "¿Abstención? En absoluto", ha aseverado.

De esta forma ha replicado Rodríguez a la posibilidad de que Guardiola explore la posibilidad de pedir que el PSOE se abstenga para ser investida presidenta de Extremadura. Y es que el PP prefiere gobernar en solitario antes de cerrar un Gobierno de coalición con Vox, según han señalado fuentes de la cúpula del partido.

Preguntada por este extremo en los pasillos del Congreso, Rodríguez ha recordado que el PSOE en su día ofreció su voto a Guardiola para aprobar los Presupuestos y evitar así unas elecciones "innecesarias", una ofrecimiento que, según ha destacado, la presidenta extremeña desechó. "Por tanto, ahora la responsabilidad es sólo y exclusivamente del PP y de Guardiola", ha remarcado.

En la misma línea se ha expresado su colega de Economía, Carlos Cuerpo, quien sostiene que, hasta donde él sabe, es el PP el que está negociando con Vox. "En el pecado se lleva la penitencia", ha comentado Cuerpo ante la complicación de esas conversaciones entre ambos partidos.

Por otro lado, otras fuentes socialistas del Ejecutivo rechazan de plano la abstención del PSOE en la investidura de Guardiola, al enfatizar que los socialistas son la alternativa al PP tanto en Aragón como en Extremadura. Por tanto, solo toca el voto en contra en ambos casos.

Aparte, han deslizado que este revuelo puede ser parte de una estrategia del PP, que agite la hipótesis de la abstención del PSOE aunque no sea real con vistas a su negociación con Vox en Extremadura.