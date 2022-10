El Gobierno reitera que no hay novedad sobre la reforma de la sedición y que la prioridad en el Congreso son los PGE

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha insistido este martes en que no hay ninguna novedad sobre la reforma del delito de sedición, y que el Ejecutivo no cuenta con la mayoría suficiente para acometerla, aunque está dispuesto a hacerlo. Además, ha señalado que ahora mismo la prioridad parlamentaria es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023.

Así se ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ha insistido en que la posición del Gobierno, "expresada por el presidente del Gobierno" es que "convendría homologar el delito de sedición a los estándares europeos" pero que "no parece" que haya una mayoría parlamentaria suficiente para acometerla. "No hay novedad", ha insistido.

Ante las reiteradas preguntas sobre este asunto, Rodríguez ha señalado que el Gobierno no ha cambiado su posición y que "no puede hablar por otros grupos", en referencia a ERC. No ha aclarado por tanto si existe una propuesta en firme y tampoco si ha sido aceptada por la formación independentista. "No observamos un cambio de mayorías que permitan avanzar en esta dirección y no vamos a hablar en nombre de otros grupos", ha sostenido.

A este respecto, fuentes del Gobierno sostienen que el asunto no está sobre la mesa y que no es moneda de cambio para otras negociaciones. Además, precisan que ya verán cuál es la posición de ERC "si se habla" sobre el tema.

La portavoz, además, ha sostenido que "en estos momentos" la "prioridad parlamentaria" para el Gobierno está en el debate para sacar adelante los PGE. Así, ha subrayado que ahora empieza la tramitación de las enmiendas a la totalidad -- que el Gobierno espera superar-- y a continuación seguirán avanzando sobre esa base. "La prioridad del Gobierno hoy en el ámbito parlamentario está en los PGE", ha rematado.