El Gobierno repara la barrera neumática de la frontera del Tarajal

Efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Ejército vigilan la frontera del Tarajal, a 23 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Embarcaciones de Salvamento Marítimo han trabajado este miércoles en la reparación de desperfectos detectados en la barrera neumática instalada en el entorno fronterizo del Tarajal en Ceuta, después de que distintos módulos de la estructura hayan vuelto a perder presión y presenten un aspecto parcialmente desinflado.

La incidencia no constituye una novedad desde la instalación de la infraestructura el pasado 31 de julio, apenas un día después de la entrada masiva de inmigrantes registrada en Ceuta y coincidiendo con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ciudad autónoma. Desde entonces, la barrera ha sufrido roturas y averías de forma recurrente.

La estructura flotante, desplegada por el Ministerio del Interior en aguas próximas a la frontera, suele presentar desperfectos periódicos debido a pinchazos, así como a la acción de los temporales y las corrientes marinas, circunstancias que han provocado en distintas ocasiones la pérdida de presión en parte de sus módulos. Desde su colocación ha sido habitual observar segmentos desinflados o desplazados respecto a su posición original.

ADAPTACIÓN A LA SENTENCIA DEL SUPREMO

La instalación de esta infraestructura respondió a la necesidad de adaptar el dispositivo fronterizo a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 8 de julio, en la que se estableció que los rechazos en frontera no pueden aplicarse cuando los migrantes son interceptados antes de superar físicamente un elemento de contención fronterizo.

La boya fue concebida como una barrera visible destinada a delimitar el espacio fronterizo marítimo y facilitar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente a los intentos de acceso irregular por vía marítima.

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ya calificó este martes como una situación "previsible" el deterioro de la infraestructura, a la vista de la experiencia acumulada por la ciudad con instalaciones similares en el litoral.

Ramírez señaló que el Ejecutivo local contemplaba desde el principio que los episodios de mal tiempo y las fuertes corrientes terminarían afectando al estado de la barrera. Además, reclamó al Gobierno central información sobre las actuaciones de mejora de las infraestructuras fronterizas anunciadas para Ceuta con financiación de la Unión Europea.