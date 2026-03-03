El Gobierno replica al PP que sus pactos con ERC y Bildu son "un muro" ante "el avance ultra"

La ministra de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en el Pleno del Senado. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha replicado este martes a las críticas que le ha dedicado el PP por pactar con formaciones independentistas como ERC o Bildu, subrayando que sus acuerdos con los partidos que lideran el catalán Oriol Junqueras y el vasco Arnaldo Otegi, "suponen un muro para evitar el avance ultra".

Así lo ha dicho la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en el Pleno del Senado en respuesta al senador 'popular' Eloy Suárez, quien le ha acusado de usar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de forma "obscena" para "criminalizar" los pactos entre el PP y Vox.

Suárez se ha quejado del "doble rasero" que, a su juicio, aplica el PSOE cuando presenta sus pactos para seguir en el Gobierno como si fueran "casi una necesidad histórica", mientras tacha de "vergonzantes" lo que sellan los de Alberto Núñez Feijóo con los de Santiago Abascal. "Además lo hacen otorgando carnés de demócrata desde el púlpito que ustedes han venido a llamar el lado correcto de la historia", ha apostillado.

La ministra le ha contestado que es el "pueblo español" con sus votos el que decide la "pluralidad" de las Cámaras haciendo que "la democracia sea más fuerte" y que el Gobierno no hace otra cosa que buscar acuerdos "entre diferentes" para mejorar la vida de la ciudadanía y "los cuenta con total transparencia".

¿EL LADO CORRECTO DE LA HISTORIA?

"¿Es estar en el lado correcto de la historia pactar con un golpista o pactar con un prófugo de la justicia? Eso se llama cambiar impunidad por poder. Si usted nos tacha de ultras por pactar con Vox, ¿ustedes que pactan con Otegi o pactan con Junqueras son terroristas o golpistas?", le ha lanzado Suárez.

Según el senador del PP, ahora que hasta el Gobierno está viendo que "todo se desmorona" porque no tienen Presupuestos ni apoyo parlamentario y no pueden "ni salir a la calle porque la gente no les soporta", los socialistas recurren a "lo de siempre", a "alentar el miedo, el muro y el odio" alertando de "que viene el PP".

"Señora ministra, pierdan toda la esperanza. El pueblo español les ha hecho una foto y en las próximas elecciones va a enterrar esta etapa negra de la democracia, en la que han puesto la democracia al borde del abismo", ha remachado.

Saiz ha respondido comparando los pactos para mejorar el mercado laboral o subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con los acuerdos del PP con Vox --que, ha dicho, niegan el cambio climático, recortan derechos y debilitan lo público-- y que ahora tiene que "tutelar" Feijóo por si hay algún barón territorial que los cuestiona. "Ese que venía a Madrid a hacer política moderada, política para adultos, y que lo que hace es política para ultras", ha añadido.

"Frente a pactos que suponen un muro para evitar el avance ultra, y que hacen nuestra España más próspera y avance en derechos, los pactos de la vergüenza que quieren volver a esa anhelada por algunos España en blanco y negro y a la que el PP está poniendo una alfombra roja", ha resumido la portavoz del Ejecutivo.