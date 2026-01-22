El Gobierno replica a Trump que el 2,1% es "suficiente" para cumplir con la OTAN pero se muestra dispuesto a hablar

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido que España es "un aliado fiable" de la OTAN y que con el 2,1% de gasto en defensa cumple con lo que le requiere la Alianza, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya vuelto a criticar al Gobierno por no destinar el 5% acordado por los aliados.

"España es un aliado completamente fiable", ha esgrimido el ministro en declaraciones a la prensa en Davos, después de que el mandatario estadounidense haya vuelto a cargar contra España por no querer cumplir con el objetivo de destinar el 5% del PIB a defensa y haya dicho que tendrá que "hablar" con el Gobierno.

"Nosotros consideramos que el 2,1% es suficiente para poner a disposición de la OTAN las capacidades que nos han solicitado", ha subrayado el ministro, que también ha recordado que actualmente España tiene desplegados casi 3.000 soldados para garantizar la seguridad en el este de Europa, con aviones en el Báltico y barcos en el mar Negro cuando ha sido necesario.

Por tanto, ha insistido el ministro, "nuestro compromiso con participar y aportar las capacidades que nos requiere la organización está fuera de toda duda".

Así las cosas, ha dejado claro que el Gobierno está dispuesto a hablar con "cualquier aliado de la OTAN" y de hecho ya ha explicado "en varias ocasiones" en el Consejo Atlántico, su máximo órgano de decisión, la postura del Gobierno y por tanto no tiene "ningún problema" en hablar con Estados Unidos, si bien ha aclarado que "no hay ninguna reunión prevista".