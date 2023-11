Gobierno vasco dice que si se ve afectado por la quita de deuda a Cataluña lo "reclamará" y no va a renunciar "a nada"

El consejero de Economía y Hacienda del País Vasco, Pedro Azpiazu. - Matias Chiofalo - Europa Press

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, ha asegurado que, si la quita de deuda a Cataluña afecta a "los equilibrios" entre el régimen común y el foral, el Ejecutivo de Euskadi lo "analizará y reclamará" porque no va a "hacer dejación o renuncia a nada".

Azpiazu, que ha participado este viernes en el Forum Nueva Economía en Bilbao, ha eludido pronunciarse sobre los acuerdos alcanzados por el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez ya que, según ha indicado, no conoce "lo acordado" más allá de lo publicado por los medios de comunicación.

El consejero vasco considera a Pedro Sánchez un político "muy fluido de poca densidad, que pasa rápido por todas partes", lo que puede ser "una gran habilidad para conseguir lo que parece que va a conseguir, que es formar el gobierno".

En relación al acuerdo con el PNV, ha afirmado, tras precisar que no está "en las negociaciones", que, "si son "temas que tenemos que trabajar y ponernos manos a la hora, nos pondremos para desarrollar los puntos".

Preguntado por cómo afectará a Euskadi la quita de deuda a Cataluña acordada en el marco de las negociaciones de investidura, ha explicado que no se sabe "cuál es la quita a Cataluña" ni si va a va a afectar a otras comunidades autónomas o si se va a "encajar en una revisión global del sistema de financiación de régimen común".

"Tenemos que ver todo esto y, cuando se vea todo esto y si efectivamente supone una alteración de los equilibrios que existen hoy entre la financiación de régimen común y el régimen foral, tendremos que plantear medidas correctoras para que volvamos al reequilibrio", ha señalado.

Por ello, a su entender, primero hay que "conocer muy bien las medidas, con calma". En cualquier caso, ha asegurado que el Gobierno Vasco no va a "hacer dejación o renuncia a nada que nos corresponda reclamar". "Pero hacerlo ahora con antelación, no lleva a ninguna parte. Sería meter ruido innecesario", ha reiterado.

Azpiazu ha reconocido que "puede tener" impacto en el Cupo y ha insistido en que, si lo tiene, "lo miraremos, lo analizaremos y lo reclamaremos".

"MÁS LEÑA AL FUEGO"

Por otro lado, el consejero vasco no ha querido pronunciarse tampoco en relación a la ley de Amnistía para el 'procés', pero ha afirmado que, "si los acuerdos que ha adoptado Sánchez con Junts o con quien sea sirven para pacificar la cuestión catalana, bienvenidos sean".

"Yo creo que eso es un tema positivo, que no se puede tener una situación política tan enquistada durante tanto tiempo sin darle una solución", ha manifestado.

De este modo, ha apelado a ver si "somos capaces de encauzar y vivir más en normalidad". En este sentido, ha lamentado las imágenes de "las algaradas, de los líos que se están montando con esta cuestión" y ha solicitado "paciencia, tranquilidad".

"No echen más leña al fuego", ha pedido, instando a los dirigentes de PP y Vox a que "trasladen calma, no crispación" porque "ya se ve lo que está pasando" y "no queremos llevar los temas donde no queremos".