Gobierno Vasco lamenta que los decretos de vivienda del Gobierno Sánchez estén hechos "a salto de mata"

Archivo - La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del País Vasco, Maria Ubarretxena - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha afirmado este jueves que el problema de la vivienda es "complejo" y que los decretos aprobados "a salto de mata" por el Gobierno en el Consejo de Ministros "no lo van a solucionar".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Ubarretxena ha señalado que aún desconocen cuáles van a ser los texto definitivos de los decretos "porque aún siguen en negociaciones", pero que han hecho "un seguimiento" y que "parece que van a estar por delante las leyes que tenemos en las comunidad autónomas", por lo que, "de momento", no ven ninguna invasión competencial en dichos decretos.

En todo caso, la portavoz del Ejecutivo autónomo ha reiterado que los decretos del Gobierno central "no van a solucionar el complejo problema de la vivienda" y, en este sentido, ha valorado el trabajo que está haciendo el Gobierno Vasco para afrontar la cuestión de la vivienda.

"El problema es grande, y el Gobierno ha puesto encima de la mesa estos dos decretos corriendo y de prisa por el caso de Maricarmen, un poco a salto de mata, y no creo que ese problema se vaya a solucionar con esos decretos. Por eso, quiero poner en valor que en el Gobierno Vasco estamos desde el principio estableciendo medidas para dar soluciones a este problema", ha destacado.

Así, ha recordado que instruyeron una nueva ley en el Parlamento vasco "con medidas rápidas" porque en el Gobierno consideran que "necesitamos más vivienda, más rápido y más barato". Además, ha destacado que en Euskadi "se ha creado suelo público y hemos puesto en marcha distintas medidas e incentivos para los propietarios que ponen viviendas en alquiler".

"Hay que tener en consideración muchos elementos, y estos decretos, seguramente, han nacido para dar solución a un problema puntual, pero e problema es complejo y es algo que va más allá", ha asegurado.

Asimismo, ante las crecientes protestas en las calles por la situación de la vivienda, María Ubarretxena indicado que "nosotros tenemos que hacer lo que estamops haciendo, que es proponer medidas, porque el problema es complejo y lo que necesitamos es más vivienda, más rápido y más barato".

En este sentido, la portavoz del Gobierno Vasco ha asegurado que "todas las medidas que se pongan en marcha serán bienvenidas", aunque ha destacado que el Ejecutivo "ha acometido el problema desde el primer día y en ello estamos".

SAN SEBASTIAN

Por último, María Ubarretxena ha afirmado que el Gobierno Vasco mantiene "buena relación" con los ayuntamientos en lo referente a las soluciones que se plantean para frontar el problema de la vivienda, y que, concretamente, el Departamento de Vivienda y el Ayuntamiento de San Sebastián "trabajan mucho en común" en este sentido.

Ubarretxena se ha referido así a la solicitud realizada por el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco para que el ámbito de Antondegi, situado en el barrio donostiarra de Martutene, se incorpore como emplazamiento a la 19ª edición de Europan, el concurso europeo de arquitectura y urbanismo que se celebra cada dos años, y a la respuesta del alcalde donostiarra, Jon Insausti, en la que dijo que las propuestas sobre Antondegi "son bienvenidas" pero que "serán los donostiarras los que decidan".

"Querría poner en valor la buena relación que tenemos con los ayuntamientos, también con el Ayuntamiento de San Sebastián. El Departamento de Vivienda y el Ayuntamiento de San Sebastián trabajan mucho en común para afrontar este problema, es un trabajo que se basa en la colaboración, y estoy convencida de que, sea cual sea el enfoque que tengan uno u otro, al final se va a llegar a un acuerdo que va a ser lo mejor para San Sebastián", ha asegurado.