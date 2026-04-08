El Gobierno ve esperanza en la tregua EEUU-Irán pero avisa: hemos rozado la catástrofe, aún es pronto para el final

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha señalado que la escalada "inaceptable" de violencia en la guerra en Irán "se aleja", después de haber "rozado la catástrofe", tras el anuncio del alto el fuego de dos semanas, pero ha pedido prudencia porque "aún es pronto" para saber cómo va a concluir. De hecho, ha lamentado que haya surgido ya la "primera divergencia", dado que Israel no quiere que se incluya a Líbano en el acuerdo mientras que Irán, si.

"Todos vamos a estar de acuerdo en que es un día de esperanza, porque después de 40 días de guerra por fin ha llegado algo parecido a una luz", ha afirmado el jefe de la diplomacia española en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', que ha recogido Europa Press.

El ministro Albares también ha defendido los "esfuerzos de mediación" de Pakistán y de otros países, incluido España, para que la solución llegue por la vía diplomática. En este sentido, ha indicado que desde España no van a "escatimar esfuerzos por apoyar" la "mediación pakistaní" y que "se abra camino la diplomacia".

SE ALEJA UNA ESCALADA INACEPTABLE COMO NO SE HABÍA VISTO NUNCA

"Pero lo que hoy sí tenemos que saludar es que el riesgo de una violencia y de una escalada inaceptable, como no había visto la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial, se aleja", ha apostillado.

No obstante, ha precisado que es "pronto" para saber cómo va a concluir la negociación ya que EEUU e Irán se han dado un "tiempo corto" de dos semanas. "Hemos rozado la catástrofe, parece que la hemos salvado y aún es pronto para decir que la guerra termina", ha recalcado Albares, quien sí dio crédito a la amenaza de Trump de aniquilar una civilización: "Por supuesto que lo tomo en serio".

De hecho, del análisis que ha realizado esta mañana de las propuestas que se han puesto sobre la mesa --una de 15 puntos y otra de 10-- ha explicado que ya ha visto la "primera divergencia". Así, ha señalado que Irán considera "correctamente" a juicio del Gobierno español, que Líbano debe ser parte de la negociación mientras que Israel "deja claro que no".

PRIMERA DIVERGENCIA: EL LÍBANO

El ministro ha señalado que la comunidad internacional tiene que conseguir que se incluya al Líbano en los acuerdos, que cesen los bombardeos sobre Irán y también el "lanzamiento injustificado de misiles y de drones" desde este país a todo Oriente Próximo, así como la apertura del Estrecho de Ormuz. "Tiene que quedar abierto de manera segura para cualquier buque que quiera transitarlo", ha exclamado el jefe de la diplomacia española.

En cuanto a los bombardeos de Israel sobre el Libano, ha insistido en que éstos tienen que cesar: "Es inaceptable la invasión de Israel a un país soberano como Líbano", ha reprochado Albares, quien ha recordado que este país cuenta con un Gobierno soberano que, con ayuda internacional, estaba intentando desplegar su ejército en el Sur para desarmar a Hezbolá. Algo que, en su opinión, se ha "ido al traste" por los ataques de Israel a este país.

Sobre las tropas españolas desplegadas en este país ha señalado que "no están en riesgo directo" en estos momentos, pero ha condenado los ataques que han recibido las tropas indonesias que además se han saldado con muertos.

De hecho, ha recordado que España ha propuesto sanciones contra Israel por incumplir el derecho internacional y ha advertido de que si otros países, citando como ejemplo a EEUU, con influencia en Israel también lo pidieran "las cosas cambiarían".

DICE QUE FUE INVITADO A LONDRES Y DECLINÓ ASISTIR

En cuanto a las reuniones que han mantenido la semana pasada muchos países europeos en Londres para analizar cómo reabrir el estrecho de Ormuz, José Manuel Albares asegura que fue invitado pero tomó la decisión de no ir porque mientras haya hostilidades España no va a partircipar en ninguna posición de fuerza.

No obstante, sí ha precisado que España está dispuesta a participar en una misión si ésta es organizada por Naciones Unidas, a la que pide que "se involucre" en que se reabra el Estrecho de Ormuz.

El ministro no ha querido entrar en las afirmaciones tanto de EEUU como de Irán, atribuyéndose la victoria, pero sí ha dicho que con el alto el fuego ganan los ciudadanos de Irán y del Golfo Pérsico, pero también los españoles y europeos que ven el incremento del precio de los combustibles cada vez que se acercan a una gasolinera.

En cuanto a la mediación de China, dice que puede haber estado involucrada a algún nivel, como el resto de países, y ha señalado que la posición de este país es "muy clara", volver al derecho internacional y a la mesa de negociaciones.

SACA PECHO DE QUE ESPAÑA FUERA EL PRIMER PAÍS EN RECHAZAR LA GUERRA

Sobre la respuesta de la Unión Europea al alto el fuego, el ministro ha asegurado no tener "la menor duda" de que Europa, "de manera unánime", va a saludar "este rayo de esperanza, aunque todavía queda mucho trabajo por delante para concretarlo".

Dicho esto, ha recordado que el Gobierno español hubiera preferido "una voz más rápida y más fuerte por parte de la Unión Europea", aunque ha sacado pecho al defender que España fue el primer gobierno de la UE que se posicionó contra esta guerra "contraria al derecho internacional", como ocurrió con Gaza, y después "otros países se han ido uniendo a esta posición que claramente ha liderado", a su juicio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez.