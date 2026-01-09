El Gobierno ve una "extraordinaria noticia" la 'luz verde' de la UE al acuerdo con Mercosur

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno considera que es una "extraordinaria noticia" el que los Veintisiete hayan dado este viernes luz verde a la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) por mayoría cualificada.

Así lo ha expresado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la clausura de la Conferencia de Embajadores que se ha celebrado este jueves y viernes en la sede de su departamento.

"Hoy recibimos una extraordinaria noticia y por fin, la Unión Europea ha dicho sí a Mercosur como España, y la diplomacia española llevamos impulsando y trabajando durante mucho tiempo", ha dicho Albares, que ha asegurado estar "muy feliz".

También en Rey Felipe VI se ha felicitado en este mismo foro por la inminente firma del acuerdo. "Hoy estados de enhorabuena", ha dicho en monarca, que considera que España puede contribuir a desarrollar todo el "potencial" del acuerdo, "que tan importante es para la Unión y desde luego para nuestro país".

Ya la víspera, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había aseguraba que cruzaba "los dedos" para que los Veintisiete dieran 'luz verde' a la firma del acuerdo con Mercosur, ya que con ello, según él, la UE estará dando "un paso de gigante" para reforzar su relación con América Latina y el Caribe en un momento en el que el bloque necesita "aliados".

España ha sido uno de los países que más han defendido la firma de este acuerdo, que este viernes ha recibido el visto bueno de los Veintisiete aunque con el voto contrario de varios Estados miembro --Francia, Hungría, Irlanda, Austria y Polonia--, no así Italia, que finalmente ha retirado sus reservas, mientras que Bélgica ha optado por la abstención.