El Gobierno ve "gravísimo" que Ayuso rechace reunirse con Sánchez: "¿Cómo no vas a ir si te llama el presidente?"

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha asegurado que es "gravísimo" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechace reunirse el viernes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la ronda de encuentros que el jefe del Ejecutivo está manteniendo con todos los líderes autonómicos para abordar los problemas de sus respectivas comunidades.

"No es capaz ni siquiera ahora de mantener un mínimo respeto institucional. ¿Cómo no vas a ir cuando te llama el presidente del Gobierno para debatir los asuntos que afectan a la Comunidad de Madrid?", ha denunciado el también exjefe de Gabinete de Sánchez en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, donde ha lamentado la "estrategia permanente de choque" y de "fango" de Ayuso.

Para López, es "un hecho sin precedentes" que un presidente autonómico no acuda a una reunión con el jefe del Gobierno, aunque a esta alturas no le sorprende viniendo de Ayuso, ya que representa "la peor política". Además, ha ironizado con que a la reunión en Moncloa han acudido todos los líderes autonómicos excepto "solo una": "Oh, qué casualidad que sea ella".

"Creo que esa forma de hacer política, siempre enfangando, siempre al choque, incapaz de llegar a acuerdos nunca, siempre escurriendo el bulto sobre sus propias responsabilidades, de verdad, yo creo que esa es la peor política posible", ha añadido el ministro, asegurando que la presidenta madrileña "una vez más" ha roto los puentes y hace "una política absolutamente inútil para los ciudadanos".

((((HABRÁ AMPLIACIÓN)))