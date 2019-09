Gobierno de Navarra, sobre la devolución del IRPF por maternidad: "no se dará un paso que no tenga cobertura jurídica"

Actualizado 06/09/2019 15:28:27 CET

PAMPLONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, ha afirmado, sobre la devolución de las retenciones de IRPF en los permisos de maternidad y paternidad, que "no se va a dar un paso que no tenga una cobertura jurídica del 100%".

"El Gobierno tiene que trabajar con plena seguridad jurídica, la solución que se articule tiene que tener todas las garantías jurídicas para hacerlo en el marco de la legalidad y que sea con total seguridad", ha declarado Saiz, en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Preguntada por las declaraciones de la portavoz parlamentaria de Geroa Bai, Uxue Barkos, quien considera que "con la legislación vigente no es posible llevar a cabo" la devolución, Saiz ha afirmado que "no se va a dar un paso que no tenga cobertura jurídica". Y ha señalado que si bien "los caminos pueden ser varios, la seguridad jurídica va a ser el camino a seguir".

Según ha indicado, "primero tenemos que esperar a las sentencias que van a ser en breve, a lo largo de septiembre u octubre previsiblemente, que nos pueden llevar a un camino para hacer extensible esos fallos judiciales a todo el colectivo".

En este sentido, ha afirmado que la idea del Gobierno es "evitar que las madres que no lo han iniciado tengan que iniciar un periplo judicial y la posibilidad de hacer extensiva esa sentencia", por lo que no se recurriría.

"Como les trasladamos al colectivo, vamos a esperar a ver qué pronunciamiento se produce en próximas fechas en el Contencioso, porque el tema está judicializado, y dependiendo de cómo sea el pronunciamiento nos puede llevar a un camino u otro", ha incidido Saiz, para agregar que "ya se está trabajando en la posible fórmula para que en el caso de que las sentencias sean desfavorables podamos articular ese mecanismo de devolución".

Sobre las fórmulas en las que trabaja el Gobierno, la consejera ha considerado que "más allá de concretar la fórmula, lo importante es que el Gobierno desde el minuto uno está trabajando para dar una solución a esta situación que afecta a las madres y padres de la comunidad".