Los golpes de la Policía al yihadismo en 2025: de una "academia" liderada por dos mujeres a los tres hermanos de Melilla

Archivo - Agentes de la Policía Ncional con un detenido por delitos relacionados con el terrorismo yihadista - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional llevó a cabo 37 operaciones contra el yihadismo en 2025 con un balance de 65 detenidos, entre ellos diez menores de edad, destacando la desarrollada en Madrid para desarticular una red virtual a modo de "academia de la yihad" liderada por dos mujeres o la dirigida contra tres hermanos arrestados en Melilla por captación de menores. También desmanteló una organización pakistaní junto a los Mossos d'Esquadra y neutralizó amenazas junto con las autoridades de Ecuador y con el FBI estadounidense.

Una de las operaciones más relevantes de la Comisaría General de Información fue la que se desarrolló en mayo en Madrid con la detención de dos mujeres acusadas de crear una compleja red virtual a modo de "academia de la yihad", ya que inoculaban la ideología pro-yihadista del Estado Islámico hacia otras fieles musulmanas, según han recordado fuentes de la investigación consultadas por Europa Press.

Los datos del Ministerio del Interior elevan a cien los detenidos por yihadismo en las 64 operaciones antiterroristas del conjunto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en 2025, un año que volvió a marcar récord desde el máximo histórico tras los atentados del 11-M en 2004. Según fuentes de este departamento, 14 de los arrestados el pasado año fueron menores de edad.

MATERIAL PARA JÓVENES Y ENTRENAMIENTO FÍSICO

En el mes de octubre, la Policía desarrolló otra relevante operación con el arresto de tres hermanos en Melilla acusados de realizar actividades de captación hacia menores de edad, además de consumir, editar y publicar material propio de organizaciones terroristas a través de las redes sociales, con 'nasheeds' --cantos islámicos-- que ensalzaban la yihad armada. También detectaron fotografías en las que portaban machetes de grandes dimensiones.

El 9 de marzo, en Alcobendas (Madrid), se detuvo a cuatro jóvenes que difundían material multimedia con proclamas de líderes yihadistas, incluyendo vídeos protagonizados por ellos mismos, todo ello para ensalzar la yihad violenta y alentar a la comisión de acciones violentas.

Conscientes de su influencia en el público más joven, el grupo creaba contenido específico y adaptado, con el objetivo de ganarse la confianza de los más vulnerables y captarlos para la causa terrorista. Los agentes constataron que realizaban quedadas físicas donde realizaban rutinas de entrenamiento en lugares aislados u horarios nocturnos, vestidos de acuerdo a la estética propia del imaginario yihadista.

OPERACIONES EN CATALUÑA JUNTO A LOS MOSSOS

Los datos del Ministerio del Interior sitúan a Cataluña como el principal foco de la actividad policial, con 33 arrestos, seguido de la Comunidad de Madrid, que anotó 13 detenidos durante 2025.

Las citadas fuentes han puesto de relieve, en este contexto, la colaboración de la Policía Nacional con los Mossos d'Esquadra. Prueba de ello fue la desarticulación en marzo de una organización terrorista de origen pakistaní que fomentaba la comisión de acciones violentas a través de canales cifrados.

En esta ocasión se detuvo a once personas -una de ellas en Italia, con la participación también de la Polizia di Stato italiana-- por difundir consignas de Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), un partido islamista radical que aboga por implantar la ley islámica, acusados de fomentar el asesinato y decapitación de las personas que fueran en contra de su doctrina.

En mayo, se detuvo a tres personas en la provincia de Barcelona en otra operación junto a los Mossos, interviniendo manuscritos y materiales con referencias a ataques del tipo "lobos solitario" y referencias al martirio.

DETENIDO EN ECUADOR Y OTRO EN PRISIÓN

Dentro del "constante esfuerzo" que la Comisaría General de Información implementa de forma coordinada a nivel internacional para detectar y neutralizar a personas que pertenecen o colaboran con organizaciones terroristas, los especialistas antiterroristas detuvieron en febrero en Ecuador a un individuo "altamente radicalizaba que exhibía un odio manifiesto a España".

En concreto, en sus perfiles sociales publicó la planificación de un ataque a las instalaciones de embajadas en Ecuador. Además, realizaba consignas filo-terroristas en castellano, idealizando la figura de los mártires y conmemorando atentados como los de las Torres Gemelas o los trenes de Atocha en Madrid.

Asimismo la colaboración con el FBI fue determinante para la detención en el mes de julio en Badalona (Barcelona) de una persona dedicada al adoctrinamiento activo terrorista en la red a través de páginas vinculadas con la organización terrorista DAESH, suponiendo un alto riesgo para la Seguridad Nacional para los especialistas de la lucha antiterrorista.

COLABORACIÓN DE PRISIONES Y DEL CNI

La coordinación con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias --dependiente del Ministerio del Interior-- el pasado mes de abril se detuvo a una persona en el centro penitenciario de Soria al constatar que, estando privado de libertad, utilizaba sus relaciones con otros reclusos para adoctrinarles en las tesis yihadistas.

Finalmente, la cooperación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha sido fundamental para el desarrollo de numerosas operaciones, "en el marco de una colaboración prácticamente diaria para neutralizar amenazas de gran relevancia para la seguridad", según han indicado las citadas fuentes de la investigación.