González Laya cree que se impondrá la "cordura", pero que hay que estar preparados para una invasión de Rusia a Ucrania

La exministra de Asuntos Exteriores afirma que "hoy no hay ninguna razón para iniciar una guerra en Europa"

BILBAO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Arancha González Laya ha dicho que hay que estar preparados para una "agresión unilateral" de Rusia a Ucrania, aunque ha confiado en que se va a "imponer la cordura" porque "hoy no hay ninguna razón para iniciar una guerra en Europa".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha advertido sobre el fracaso que supondría un conflicto bélico en Ucrania, para el que asegura que "hay que estar preparados". "Quiero creer que se va a imponer la cordura, el sentido común y, sobre todo, el sentido de lo que es mejor para todos", ha manifestado.

La recientemente nombrada decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París ha advertido que la guerra en Ucrania, un nuevo conflicto en el corazón de Europa, sería un "triple fracaso", pues supondría una "carnicería humana y una perdida insufrible de vidas humanas", que además traería una "onda expansiva muy grave en términos económicos, no solo para Europa y Rusia, sino a todos los lados del planeta" y significaría "un gran fracaso político colectivo" porque "todos tendríamos que haber aprendido del pasado, de un siglo XX tan cruento, con dos guerras mundiales en ese mismo territorio".

A su entender, la idea de "volver a la agresión unilateral, a la invasión, a hablar de guerra, supondría un gran fracaso político y Rusia tiene que tenerlo muy presente". Así, la exministra opina "tiene muy poca legitimidad internacional" pretender reformar las relaciones internacionales desde las bases que pretenden Rusia y China.

En ese sentido, para González Laya, Putin "quiere casi devolvernos al siglo XIX" al plantearse "una agresión unilateral a quien estima que tiene que estar en su órbita de poder", en referencia a Ucrania.

Frente a Rusia, González Laya ha destacado "una gran alianza transatlántica" con Estados Unidos y Europa "trabajando juntos, buscando un frágil equilibrio entre prudencia y firmeza, entre disuasión y preparación, con un mensaje muy claro: desde la OTAN no se desea un conflicto en Europa, no se busca y se va a hacer todo lo posible" para que esto no ocurra. No obstante, la exministra ha advertido que "hay que estar preparados en caso de que Rusia, de manera unilateral, decida embarcarse en una agresión hacia un país como es Ucrania".

González Laya ha subrayado la labor diplomática del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholtz, para "llevar a Rusia a una mesa de negociación" y ha insistido en que "hoy no hay ninguna razón para iniciar una guerra en Europa".

Tras señalar que Francia y Alemania son "muy conscientes de lo que supone una guerra en el corazón de Europa, ya que ellos fueron actores principales en la Segunda Guerra Mundial", la exministra ha asegurado que la Unión Europea no quiere "volver al estado de la selva" en las relaciones internacionales, "donde el más fuerte agrede al más débil y donde las relaciones son exclusivamente de poder".

"Queremos asegurarnos de que la comunidad internacional en su conjunto deja ese mundo atrás, porque ese es el mundo en el que no avanza nadie, todos retrocedemos, porque incluso quien gana una guerra en el siglo XXI la pierde, porque los problemas a los que se tiene que enfrentar no los puede resolver un solo país utilizando la fuerza como argumento principal", ha manifestado, para advertir que "la guerra del virus silencioso del covid, la guerra de la desigualdad, la guerra del cambio climático solo se pueden ganar si jugamos todos juntos".