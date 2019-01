González Pons dice que las críticas de Timmermans al pacto del PP con Vox le incapacitan para seguir en la Comisión

Publicado 15/01/2019 12:39:37 CET

Cree que Juncker no irá al pleno de Estrasburgo en el que intervendrá Sánchez porque éste no le apoyó como presidente de la Comisión

BRUSELAS, 15 Ene.

El jefe de filas de los 'populares' españoles en la Eurocámara, Esteban González Pons, cree que el vicepresidente de la Comisión Europea y cabeza de lista de los socialistas europeos en las próximas elecciones europeas, Frans Timmermans, estuvo "fuera de lugar" con sus críticas al pactovcon Vox para formar Gobierno en Andalucía, y ha advertido de que, si sigue por esa vía, ese tipo de declaraciones le incapacita para seguir en su puesto en el Ejecutivo comunitario.

"El tuit de Timmermans de semana pasada, criticando la formación de un gobierno en una región española estuvo fuera de lugar. Fue inapropiado", ha subrayado el eurodiputado del PP en rueda de prensa en la Eurocámara en Estrasburgo.

El socialista holandés afeó al PP y Cs su pacto en Andalucía para "gobernar con el apoyo de la extrema derecha, que rechaza los valores europeos más básicos" y se preguntó si ese era "el proyecto del PPE para Europa", dejando claro que los socialistas europeos nunca formarán coalición con la extrema derecha en Europa.

Pons ha denunciado que Timmermans ha incurrido en "un conflicto de intereses político muy grave" por estas declaraciones "muy políticas" y ha dejado claro que "no se puede ser al mismo tiempo el vicepresidente político de la Comisión y el candidato socialista a la Presidencia de la Comisión".

"Si Timmermans va a actuar a partir de ahora como candidato socialista debería dimitir inmediatamente como vicepresidente político de la Comisión", ha incidido, insistiendo en que de lo contrario "debe abstenerse de hacer declaraciones como candidato socialista".

González Pons ha alegado que "si Timmerman empieza a hacer declaraciones muy políticas como candidato socialista contaminará los procedimientos del artículo 7 que, con neutralidad, debe instruir", en alusión al procedimiento abierto contra Polonia por el riesgo sistémico para el Estado de Derecho por su polémica reforma judicial.

"No se puede ser al mismo tiempo el guardián de los Tratados y el guardián del Partido Socialista", ha concluido. En este contexto, González Pons ha exigido a Timmermans "respeto institucional" cuando intervenga este miércoles durante el debate en el pleno de la Eurocámara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien expondrá su visión sobre el futuro de Europa y lo haga en calidad de vicepresidente de la Comisión y no como candidato socialista.

Pons ha prometido que el grupo del PPE "escuchará con atención y con respeto institucional" a Sánchez cuando comparezca en la Eurocámara en calidad de presidente del Gobierno español.

Eso sí, ha reconocido que le hubiera gustado que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, estuviera en el debate con Sánchez. Aunque la ausencia de Juncker "se debe al Brexit", Pons ha recordado que, en su día, Sánchez "forzó" a los socialistas españoles a votar contra el nombramiento de Juncker.

Es más, se ha mostrado convencido de que, si no hubiera sido así, el presidente de la Comisión habría hecho "algún esfuerzo más por estar". "Si no está Juncker no es responsabilidad de Juncker. Es responsabilidad de Pedro Sánchez", ha remachado.