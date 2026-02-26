Los Grandes Duques de Luxemburgo realizan una visita de presentación a España la próxima semana

Archivo - 03 October 2025, Luxembourg, Luxemburg: Luxembourg's new Grand Duke Guillaume takes the oath during the swearing-in ceremony in the Chamber of Deputies in Luxembourg. Photo: Harald Tittel/dpa - Harald Tittel/dpa - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Grandes Duques de Luxemburgo, Guillermo V y Stéphanie Marie, realizarán los días 5 y 6 de marzo una visita de presentación a España cinco meses después de asumir el trono, en la que los reyes Felipe VI y Letizia le ofrecerán un almuerzo en su honor.

Según ha informado Moncloa, el gran duque Guillermo V también será recibido el jueves 5 de marzo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

La visita de presentación se produce después de que en octubre el entonces príncipe Guillermo de Luxemburgo tomara posesión como nuevo Gran Duque en sustitución de su padre, Enrique, que abdicó tras 25 años en el trono para dejar paso a una nueva generación con la que la institución aspira a relanzar su imagen.

Desde Presidencia de Gobierno han destacado, en un comunicado, que la visita de los Grandes Duques "se desarrolla en el marco de las relaciones de amistad y cooperación que mantienen ambos países", así como "en el trabajo que realizan para seguir fortaleciendo la relación bilateral en todos los ámbitos".

Felipe VI y Letizia también realizaron un primer viaje oficial de presentación como Reyes a Luxemburgo en el año 2014, en el que ya coincidieron con el entonces príncipe Guillermo y se reunieron con los Grandes Duques, Enrique y María Teresa, en el Palacio Gran Ducal.