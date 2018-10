Griñán: La postura del PSOE-A será "muy importante" a la hora de elegir al candidato a la Presidencia del Gobierno

Actualizado 28/02/2011 12:35:31 CET

SEVILLA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE andaluz y presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha asegurado que la "postura" de la federación andaluza cuando se abra el debate para elegir al candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno será "muy importante", aunque ha querido dejar claro que en estos momentos "no es el problema en el que yo esté perdiendo ni cinco minutos al día" porque esa discusión "ahora no le interesa a los ciudadanos".

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Griñán ha asegurado que el debate sobre la posible sucesión de Zapatero como candidato es "equivocado y no es una discusión en la que tengamos que entrar" porque ha defendido que "al llegar al río debemos cruzar el puente, pero si lo hacemos antes nos estamos equivocando".

Tras apuntar que "no es justo lo que manifiestan las encuestas en relación con Zapatero, el único político de España que ha ganado cuantas veces se ha presentado" y señalar que su candidatura a la reelección "está en su mano y en la del partido luego ratificarlo", el líder del PSOE-A ha resaltado que esta cuestión o la posibilidad de celebrar primarias para elegir el candidato "no es el problema en el que yo esté perdiendo ni cinco minutos al día".

No obstante, Griñán ha indicado que "cuando me llamen y me consulten tendré la fuerza que tengo detrás de ser con diferencia la federación más importante dentro del PSOE, porque tenemos prácticamente un tercio de los militantes socialistas de España", lo que le ha llevado a destacar que "la postura que llevemos los socialistas andaluces va a ser muy importante".

EL "VERDADERO PROBLEMA" ES EL PARO

En una entrevista previa en la cadena Ser recogida por Europa Press, el presidente andaluz también ha advertido de que el debate sobre la posible sucesión de Zapatero "deshilacha" y le hace un "flaco favor" al PSOE porque "entorpece absolutamente" su acción política y le quita de centrarse en el "verdadero problema", que es el paro y la crisis económica.

En su opinión, Zapatero está liderando un proceso de reformas "con voluntad de cambio" que hay que "seguir apoyando", por lo que ha defendido que en la reunión del Comité Federal del próximo sábado "se hablará internamente de lo que haya que hablar", se aprobarán las listas para las elecciones municipales y se buscará principalmente la cohesión para la campaña electoral.

No obstante, Griñán ha subrayado la importancia de que el partido "no se distraiga" de lo que realmente preocupa a la gente, que es el paro y la crisis económica, y ha apuntado que, en el caso de Andalucía, "hasta el segundo semestre del año probablemente no se va a ver" creación de empleo en cantidad suficiente para reducir el paro "de forma significativa".