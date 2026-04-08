La Guardia Civil evita una estafa electrónica de 2,2 millones en 24 horas tras una denuncia telemática

Operación 'Cibermot'. La Guardia Civil evita una estafa de 2,2 millones de euros gracias a una denuncia telemática. - GUARDIA CIVIL

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha evitado una estafa electrónica de 2,2 millones de euros que unos ciberdelincuentes intentaron efectuar a través del método de 'smishing' a una empresa madrileña, con seis cargos de entre 250.000 y 500.000 euros, y que la entidad española esquivó al denunciar telemáticamente.

Según ha explicado en una nota de prensa, se han bloqueado las seis transacciones no reconocidas que provenían de las cuentas de la empresa víctima del fraude y estaban destinadas a seis cuentas bancarias de países extranjeros.

Una vez interpuesta la denuncia a través de la sede electrónica de la Guardia Civil por parte del responsable, la Benemérita inició la pertinente investigación a partir de los SMS que enviaron los ciberestafadores a la directora financiera de la empresa en los que, haciéndose pasar por la entidad bancaria, le informaba de un cargo de 4.900 euros de una empresa de Hong Kong.

En este mensaje, se le instaba a realizar actuaciones urgentes e inminentes para anular el cargo si no lo reconocía, facilitándole un enlace para ello. De esta manera se estaba efectuando un tipo de estafa conocida como 'smishing' con la que, mediante mensajes SMS y apelando a la inmediatez, los delincuentes consiguen los datos bancarios de sus víctimas.

Ya en la página web vinculada, una reproducción del portal de la entidad financiera con la que trabaja la empresa, la directora financiera facilitó la clave de acceso y de firma de operaciones.

Con los datos bancarios, los delincuentes ordenaron transferencias por importes de entre 250.000 y 500.000 desde varias sucursales de la entidad que suplantaban a cuentas bancarias de países extranjeros.

DENUNCIA INMEDIATA

El Equipo @ de la Benemérita identificó el 'modus operandi' y rastreó la trazabilidad de las transacciones con las que pretendían mover los fondos a un entramado de cuentas en diversos países, dificultando así su rastro y posible recuperación.

De esta manera, en el marco de la operación 'Cibermot', se bloquearon las transacciones con un valor total de más de dos millones de euros, bloqueándolas y dejándolas a disposición de la empresa denunciante.

El cuerpo ha destacado en su comunicado que la denuncia inmediata y completa de la víctima --con una narración de lo hechos y adjuntando una copia de los extractos bancarios-- ha sido determinante para la investigación.

Tras haber determinado y detectado los hechos delictivos, la Guardia Civil bloqueó y paralizó los cargos en menos de 24 horas. La velocidad en la ejecución la vinculan tanto a la denuncia telemática como a la investigación del equipo.

Dicho esto, el cuerpo continúa investigando lo acontecido, trata de identificar a los titulares de las cuentas extranjeras y determinar las posibles responsabilidades penales de los presuntos autores.

CONSEJOS PARA EVITAR LA ESTAFA

Para evitar ser estafado con el 'smishing', se recomienda desconfiar de los SMS de supuestas entidades bancarias y no clicar en los enlaces que incluyan, así como desconfiar de las solicitudes urgentes o inmediatas.

Además, sugieren llamar o contactar siempre a través de los contactos oficiales --no los adjuntos a los mensajes--, no facilitar datos bancarios a través de una llamada o mensajes y denunciar inmediatamente el hecho delictivo.

En el caso de haber caído ya en la estafa, la Guardia Civil recuerda que se puede denunciar durante las 24 horas del día, todos los días del año, en su página web oficial 'https://web.intranet.gc/es/' de manera telemática. Este servicio está disponible para sustracciones de vehículos, hurtos y daños, además de para avisar de las estafas.