Guardiola defiende acuerdo con Vox: "no son prófugos de la justicia ni delincuentes intentando escaquearse de sus penas"

MÉRIDA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha señalado que si firmó un acuerdo con Vox para formar gobierno en la región "fue simplemente pensando en el interés de los extremeños, más allá de ideologías y más allá de sensibilidades", y ha defendido que "no es un gobierno de partidos ni de colores, es un gobierno de personas que trabajan para las personas, para todas".

Guardiola ha apuntado que sus socios de gobierno "no son prófugos de la justicia ni delincuentes intentando escaquearse de sus penas", tras lo que ha lamentado que el PSOE "venga a dar lecciones de ética política o de buena salud en las coaliciones de gobierno, da bastante vergüenza".

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a raíz de una pregunta del PSOE sobre si "goza de buena salud el Gobierno de coalición PP-VOX".

En la formulación de su pregunta, la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez ha lamentado que esta legislatura es "completamente intranquila, llena de sobresaltos", que comenzó la presidenta "celebrando una victoria electoral que usted no tuvo", ya que "no ganó las elecciones en Extremadura".

Álvarez ha apuntado que no sabe si su Gobierno "goza de buena o de mala salud, lo que sí goza es de la absoluta anarquía", ya que según ha asegurado, "ustedes anuncian una medida y acto seguido Vox se la atribuye, y viceversa, Vox anuncia una medida y acto seguido ustedes dicen que son los autores", ha lamentado.

En ese sentido, la presidenta del Grupo Socialista ha preguntado "quiénes son los responsables de los beneficios fiscales a los ricos en Extremadura", o de que "los comedores escolares y las aulas matinales no sean gratuitos para las familias extremeñas, a pesar de que existe una ley que así lo dice", ha dicho.

Ante esta situación, Piedad Álvarez ha asegurado que "Vox es la coartada, Vox es la excusa para hacer sus políticas, las políticas que siempre quieren hacer", mientras que los miembros del PP "continúan en su teatrillo, en el sainete que están escenificando", tras lo que ha planteado "¿por qué no quieren hacer actos con la consejera de Vox?", ha dicho.

Por todo ello, Álvarez ha mostrado su preocupación por "la ausencia de estabilidad política en esta tierra", que según ha dicho, "ha sido tan necesaria en las dos últimas legislaturas para atraer inversiones, para cambiar el modelo productivo, para liderar una revolución desde Extremadura", tras lo que ha instado a Guardiola que se "ponga a trabajar".

GUARDIOLA ABOGA POR LA "CONVIVENCIA POLÍTICA"

En su respuesta, Guardiola ha destacado que el gobierno de la Junta de Extremadura trabaja "con mucha ilusión" y "en equipo"", y ha resaltado que su Ejecutivo "cree en los acuerdos, en la pluralidad y en la convivencia política, y como cualquier convivencia, pues tendrá sus momentos mejores y tendrá momentos no tan buenos", ha admitido.

"Pero aquí no estamos por confort, estamos por vocación de servicio público", ha reafirmado Guardiola, quien se ha mostrado convencida de que "con respeto y con ánimo de construir siempre salen las cosas hacia adelante", por lo que ha apuntado que "esto no va de siglas", sino que "va del interés general de Extremadura", ha dicho.

En ese sentido, ha defendido que el gobierno actual de la Junta de Extremadura, "no es un gobierno de partidos ni de colores, es un gobierno de personas que trabajan para las personas, para todas", las que le votaron y las que no, tras lo que ha reslatado que "no es un gobierno de chinchetas rojas" como el del PSOE, según ha dicho.

"Si firmamos un acuerdo fue simplemente pensando en el interés de los extremeños, más allá de ideologías y más allá de sensibilidades", ha resaltado Guardiola, por lo que se ha dirigido a los diputados socialistas para señalar que "es la hora de que respeten y de que asuman que en esta Cámara hay dos partidos políticos que tienen mayoría absoluta y que sostienen a un gobierno que tiene un propósito muy claro que es que esta región tenga el bienestar y el futuro que merece", ha señala.

"Y sí, tenemos un acuerdo, tenemos un mandato que vamos a cumplir, de hecho ya hemos empezado a cumplirlo antes de que lleguen los cien días de cortesía", que según ha lamentado, desde el PSOE "ni siquiera han sabido respetar", trsa lo que ha aseverado que "Extremadura no puede esperar".

En ese sentido, la presidenta de la Junta ha asegurado que "los extremeños no están pendientes de los políticos, están pendientes de las políticas, de las medidas, de las reformas y de que se cumpla lo que se firma", tras lo que ha recordado que en los primeros 60 días han "cumplido uno de nuestros principales compromisos por su alcance en las familias" como es "una bajada de impuestos que beneficia a todos los contribuyentes y de una forma especial a las rentas medias y bajas", ha explicado.

Finalmente, María Guardiola ha defendido que "a este Gobierno le queda vida para rato", mientras que a los socialistas "lo que les queda es largo rato en la oposición", tras que le ha recordado que "Extremadura ha cambiado, los tiempos han cambiado y ya no gobierna el rodillo socialista que hacía y deshacía a su antojo sin escuchar a la Extremadura real", ha concluido.