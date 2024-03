Guilarte pide nombramientos "de una vez" en el CGPJ y aislar al Consejo de la "bipolarización política que les envuelve"

SALAMANCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha pedido a los representantes políticos que "de una vez por todas" procedan a los nombramientos del órgano y que lo aislen de la "bipolarización política que les envuelve".

Así lo ha señalado durante su intervención en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca (USAL), en la apertura del curso sobre 'Responsabilidad civil y seguro', que se celebra del 4 al 6 de marzo en el Edificio de las Escuelas Mayores.

"Este curso, me atrevo a decir, es un soplo de aire fresco en estas vicisitudes que el Consejo General del Poder Judicial está atravesando últimamente, no es momento para que yo aquí haga referencia a una abstracción insoportable, que es la que estamos padeciendo, que yo también estoy padeciendo, estamos pendientes de decisiones que se están tomando o que se deberán tomar en el ámbito político, frente a las cuales asistimos un poco inermes", ha apuntado.

Después de estas palabras, el presidente suplente del CGPJ ha mostrado su deseo de que "a ver si de una vez alguien se ponen de acuerdo; y a ver si de una vez comprenden que lo nuestro se debe aislar de toda esta bipolarización política que les envuelve y nos dejan, o de una vez conseguimos, que el Consejo tenga una plena legitimidad a través del nombramiento, de la designación, de nuevos vocales mediante los procesos habilitados a tal efecto".

A continuación, ha recordado una anécdota de Miguel de Unamuno, y sobre la que ha dicho que él también ha utilizado sobre la actual situación y su presidencia en el CGPJ.

Ante ello, ha apuntado que alguna vez le han parado "por la calle" y le han preguntado: "¿Por casualidad, no será usted presidente?. A continuación, en referencia a esa pregunta, ha respondido: "No. Por casualidad, no.Por longevidad, soy el más viejo de los que están en el Consejo, aunque no lo parezca, y realmente eso es lo que legitima aquí mi presencia, nada más".

"Es imprescindible que quien dirija este tipo de actos esté dotado de una plenitud legitimadora que yo no poseo. Entonces, el ruego persistente a quien corresponda, por si le llega, es que de una vez por todas procedan a renovarnos para poder tener una plenitud legitimadora que ahora no tenemos", ha añadido.