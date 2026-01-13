Hacienda presenta a las comunidades su plan de financiación frente el rechazo del PP y algunos 'barones' del PSOE

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presenta la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, a 9 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presidirá este miércoles el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que presentará a las comunidades autónomas el nuevo modelo de financiación, que ya ha provocado el rechazo tanto en las regiones gobernadas por el PP como entre algunos dirigentes socialistas por haberse negociado previamente con ERC.

Los consejeros autonómicos están citados a partir de las 10.30 horas de este miércoles en el Ministerio de Hacienda, aunque las comunidades ya han ido expresando sus diferentes posiciones desde que Montero presentara el nuevo modelo de financiación el pasado viernes en una rueda de prensa.

Entre los principales hitos de este nuevo modelo destacan el incremento del porcentaje de cesión a comunidades autónomas del IRPF del 50% al 55% y del IVA del 50% al 56,5%, aumentando así los recursos en 16.000 millones de euros para el año 2027.

El Gobierno ha reformulado lo que se conoce como población ajustada, que determina el número de habitantes de cada comunidad, ponderando variables que influyen en el coste de prestación de los servicios y en las necesidades de financiación.

En materia tributaria, otra novedad que se ha incorporado es que se incluyen dentro de la cesta de impuestos del sistema el impuesto de patrimonio, el impuesto sobre depósitos bancarios, el impuesto sobre actividades de juego y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero.

LAS CCAA DEL PP LLEVARÁN SU PROPIO PLAN

Cuando Montero dio a conocer su propuesta de financiación autonómica las comunidades gobernadas por el PP salieron en tromba a expresar su rechazo al nuevo modelo esgrimiendo que fue pactado previamente con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en una reunión previa en La Moncloa.

Las comunidades 'populares' creen que este modelo de financiación autonómica es un "parche" y ponen el foco en la ordinalidad que sí se respetará en el caso de Cataluña, pero el Gobierno no lo garantiza para el resto de regiones. Es más, algunos Ejecutivos autonómicos han amenazado con ir a los tribunales ante esta situación.

Con todo ello, las comunidades del PP se plantarán en el Consejo de Política Fiscal de este miércoles con su propia propuesta en materia de financiación autonómica, en línea con las bases que Alberto Núñez Feijóo y los presidentes del PP firmaron el 6 de septiembre de 2024 en el Palacete de los Duques de Pastrana de Madrid. Esos ejes básicos también se plasmaron en la carta que los consejeros de Hacienda del PP mandaron al Gobierno en febrero de 2025, en medio del debate sobre la quita de la deuda.

No obstante, este documento no recoge ninguna propuesta sobre los criterios para el reparto de los recursos y sí que hace referencia a abordarlo de manera multilateral en los distintos órganos. También hay matices dentro de los 'barones' del PP, porque algunos líderes esperarán a que Montero detalle su propuesta para posicionarse más explícitamente.

PROTESTAS DE FEDERACIONES SOCIALISTAS

Pero no solo las comunidades del PP han mostrado sus reticencias, ya que algunos líderes territoriales del PSOE han expresado sus dudas sobre este nuevo modelo. El 'barón' socialista que más ha elevado el tono ha sido Emiliano García-Page, como viene siendo habitual, que incluso ha llegado a pedir elecciones.

"Antes de que avance un atropello de esta naturaleza a lo que somos como país, y que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de España, --de esa España que ellos quieren romper--, antes que eso, prefiero que hablen los españoles", proclamó Page.

La otra comunidad gobernada por el PSOE, el Principado de Asturias, también mostró sus recelos a la nueva financiación autonómica aunque en un tono más contenido. El consejero de Presidencia Guillermo Peláez dijo que esperarán al Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado esta semana para conocer todos los detalles del acuerdo.

El PSOE de Castilla y León también ha rechazado con contundencia la nueva financiación al considerarla "insuficiente e injusta" con la comunidad según expresó el secretario autonómico Carlos Martínez.

Desde Ferraz y algunas federaciones alineadas con la dirección federal se afanan en defender el nuevo modelo con la promesa de que aportará más recursos para todas las comunidades, abriendo un debate que marcará las próximas campañas electorales.

UN CAMINO QUE EMPIEZA MAÑANA

El recorrido del nuevo modelo de financiación autonómica comenzará este miércoles de manera oficial en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En este órgano, el Gobierno dispone del 50% de los votos, así que previsiblemente lo sacará adelante gracias al apoyo de Cataluña, que ya ha avalado públicamente este modelo que se pactó previamente con ERC.

Tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles, Hacienda mantendrá reuniones bilaterales técnicas con cada Gobierno autonómico para abordar el desglose del conjunto del modelo.

Tras las reuniones con las comunidades, el Gobierno sacará a audiencia pública la ley orgánica y, posteriormente, en segunda vuelta, la volverá a aprobar el Consejo de Ministros y se remitirá al Congreso de los Diputados, donde espera contar con apoyo de la Cámara.

La ministra ha aclarado que todos estos planteamientos se tienen que plasmar en una ley orgánica, es decir, en un texto con artículos, que permita superar la norma anterior de financiación autonómica. Según los cálculos del Ministerio, el redactado de esta ley orgánica podría estar listo en unos dos meses aproximadamente.

No obstante, algunos grupos que sustentan al Gobierno han expresado ya su rechazo a este planteamiento realizado por la ministra Montero.