Hazte Oír pide al juez del 'caso Leire Díez' que investigue al PSOE y cite a Zapatero como testigo

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante el acto de homenaje a José Enrique Serrano Martínez, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Hazte Oír ha pedido al titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid que investigue al PSOE y cite al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en calidad de testigo en el marco de la causa que dirige contra la exmilitante socialista Leire Díez.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación dice que "es evidente que, al menos indiciariamente, la actuación de los investigados tiene el objetivo de que el PSOE se beneficie de determinada información para usar a su antojo, evitar la imputación en procedimientos judiciales de determinadas personas con él relacionadas, y obtener así una ventaja electoral con respecto al resto de los partidos políticos principales en España, motivo por el cual resulta plenamente procedente incluir a la citada persona jurídica como investigada en la presente causa".

Para aclarar este extremo, la asociación amplía su querella y también pide las testificales del exministro José Luis Ábalos, de su exasesor Koldo García, de la presidenta del PSOE Cristina Narbona, del ex director de Comunicación del partido Ion Antolín, del ex 'número dos' de Santos Cerdán Juanfran Serrano y de Concha Minguela.

Hazte Oír sostiene que en el sumario obran "menciones directas a Zapatero cuyo contenido genera la imperiosa necesidad de su comparecencia". Se refiere, en concreto, a las supuestas "contradicciones" en la declaración como testigo del fiscal anticorrupción José Grinda ante la Fiscalía Provincial de Madrid y a la documentación sobre la reunión mantenida entre Díez y el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba.

"La convergencia de menciones a Rodríguez Zapatero por dos testigos aparentemente sin vinculación directa entre sí exige su comparecencia para dilucidar la naturaleza, alcance y veracidad de las conexiones referidas", afirma la asociación, que también alude a una entrevista del hijo de Ábalos en 'Vozpópuli' en la que sostenía que "todo confluye en Zapatero".

Hazte Oír sostiene que "no puede obviarse la información relativa a una eventual reunión mantenida entre Díez y Zapatero en la sede del PSOE en Ferraz el día 3 de junio de 2025". "La relevancia de este hecho radica en que coincide con la fecha en que la investigada fue cesada como militante del PSOE, lo que exige la prueba testifical para la constatación formal de dicho encuentro y de su potencial trascendencia en el contexto de la investigación", añade.

En lo relativo a las testificales de Ábalos y su exasesor, Hazte Oír incide en que Leire Díez habría llegado a reunirse en febrero de 2025 con ambos para coordinar sus estrategias ante la UCO. Y en cuanto a Antolín y a Serrano, la asociación cree que pudieron asistir a una reunión en Ferraz a la que acudieron Cerdán, el empresario investigado Javier Pérez Dolset, la propia Díez y otros cargos socialistas.

LEIRE DÍEZ, LÍDER DEL GRUPO

Cabe recordar que el instructor, Arturo Zamarriego, investiga a Díez al considerar que "lidera" una "actuación delictiva, continuada y coordinada" con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol para "recabar información comprometida o irregular de los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción" con el fin de "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos o empresarios".

Las pesquisas parten de sendas denuncias de Hazte Oír después de que se dieran a conocer los audios en los que se escucha a Díez ofrecer favores al empresario investigado Alejandro Hamlym a cambio de información comprometedora contra miembros de la UCO y el Ministerio Público. Díez, que figura como investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, cuestionó la veracidad de dichas grabaciones en su declaración del pasado 11 de noviembre.

El juez aceptó acumular a la causa la denuncia que presentó la Fiscalía por un presunto intento de soborno por parte de Díez a los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa. La exmilitante socialista figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.