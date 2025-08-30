Herido un ciclista tras un accidente con un turismo en Congosto (León)

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

LEÓN 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha sido trasladado al hospital tras haber resultado herido en un accidente con un turismo en la carretera de Congosto a Santa María, en la provincia de León, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 12.17 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones ha recibido el aviso del accidente en el que se solicitaba asistencia para el ciclista en un lugar accesible para ambulancia.

El 112 ha dado aviso de estos hechos a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil que posteriormente ha trasladado al paciente al hospital.